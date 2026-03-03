El Gobierno intimó a Formosa por un presunto hecho de adoctrinamiento infantil

El Gobierno nacional, a través de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, apuntó contra el gobierno de Formosa mediante una carta. ¿El motivo? La difusión de un video en el que se observa a un grupo de niños entrevistar al mandatario provincial durante el acto de inauguración del establecimiento y de inicio del lectivo.

La cartera elevó una nota formal al ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio René Araoz, exigiendo precisiones sobre lo ocurrido en la EPEP N° 548 Profesor Rodolfo Reynaldo Benítez.

Para la cartera nacional, el acto de inicio del ciclo lectivo e inauguración del establecimiento fue utilizado como una plataforma de "promoción político-partidaria" con niños como protagonistas.

El conflicto estalló tras la viralización de un video donde se observa a un grupo de alumnos de primaria entrevistar al gobernador Gildo Insfrán. Según la denuncia oficial, las preguntas y comentarios de los menores mostraron una "marcada carga de propaganda" orientada a enaltecer la figura del mandatario provincial.

En la Secretaría de Educación nacional fueron tajantes: la utilización del ámbito escolar para exaltar autoridades en funciones es un hecho de "gravedad institucional". En su presentación, Capital Humano sostuvo que este tipo de prácticas vulnera el principio de neutralidad que debe regir en las escuelas y compromete seriamente la libertad de conciencia de los estudiantes.

Para fundamentar la intimación, el Gobierno apeló a un arsenal legal que incluye violación a la Constitución en sus artículos 14 y 75 (incisos 19 y 22) sobre el derecho de enseñar y aprender. Y la Convención sobre los Derechos del Niño, que garantizan la libertad de pensamiento y expresión, como también la Ley de Educación Nacional, específicamente el artículo 126, que protege a los alumnos contra toda agresión psicológica y garantiza el respeto a su conciencia.

Cabe destacar que la Secretaría de Educación no solo envió la queja, sino que exigió respuestas concretas en un plazo perentorio. El Ministerio provincial deberá informar si inició una investigación para esclarecer los hechos y qué medidas se tomarán contra las autoridades escolares que permitieron u organizaron la actividad. Además, la cartera pidió conocer qué mecanismos de sanción tiene Formosa para casos de adoctrinamiento y qué protocolos aplicará para garantizar el pluralismo en las aulas. (con información de NA)