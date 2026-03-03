Sahdi y la banca a los chicos, lo que generó la ausencia de Pennacchiotti, su futuro y la ilusión con Villa Mitre

Fabián Sahdi fue una de las figuras en el triunfo de Villa Mitre ante Racing de Avellaneda, anoche, por Liga Argentina, completando 25 puntos (6-10 en triples) y 4 asistencias.

"Somos un equipo muy de emociones, de sensaciones", definió en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Parte del crecimiento tricolor pasa por la madurez que han mostrando los más jóvenes.

"La mayoría de ellos viene con un bagaje del torneo local, que están acostumbrados a meter 90 o 95 puntos, entonces, se genera un clima como que es posible hacerlo. Una vez que se entra en esa dinámica, todo es más sencillo", opinó el base.

Todos ellos tienen activa participación en el torneo doméstico.

"El torneo local es otra realidad respecto de la Liga Argentina. Los chicos se sienten más cómodos en el torneo local, pero es frustrante cuando no pasa en la Liga, a todos, históricamente, nos ha pasado. Con lo que me quedo de los chicos es cuando empiezan a tener una seguidilla, significa que entienden lo que cuesta y cuál es el camino", resaltó.

"El armado del equipo -agregó- estuvo para que los jugadores determinantes puedan hacer su trabajo, sin tener que cargar con el 100% de las decisiones. Celebro cuando aparecen los chicos".

La ausencia por lesión de Franco Pennacchiotti durante varios partidos obligó a que el resto asumiera un mayor protagonismo.

"Hizo que entre todos tengamos que suplir la falta de puntos, rebotes, asistencias... Está bueno que suceda para que ellos mismos -los más jóvenes- entiendan por dónde es el camino. Y cuando aprovechan los momentos, levantamos todos el nivel. Lo que se está viendo de los chicos cuando están en sintonía, finos y precisos, nos hace ilusionar, porque se ve el plantel largo y completo", se ilusionó Sahdi.

Otro de los cambios en medio de la temporada fue la formación inicial, siendo reemplazado por Alejo Blanco.

"Como en todos lados hay cuestiones de egos entendibles y normales dentro de un equipo, con diferentes expectativas con las que había llegado cada uno, pero al final del día todos queremos ganar, estar arriba y competir, y si ayer alguien metió 30 y otro 2, pero ganamos, mañana en el diario y en las noticias está que ganamos todos", reconoció Fabián.

"Particularmente, en mi caso fue charlado. Notaba que Ale (Alejo Blanco) estaba teniendo un poquito más de consistencia en el lado ofensivo que yo, y en defensa es muchísimo más intenso. Me junté con el cuerpo técnico, lo propuse antes de un partido, y él lo hizo súper bien", resaltó.

Sahdi contó que a los 36 años continúa jugando porque lo disfruta y le gusta.

"Mientras esté sano físicamente lo seguiré haciendo. Me ha tocado convivir con compañeros más grandes que la pasaban mal, un día de entrenamiento eran dolores, y no querían saber más nada, pero bueno, tenían que ir porque era su trabajo y significaba el ingreso económico", contó.

