Nicolás Guerrero contó por qué se fue de Villa Mitre y volvió a Napostá

El base Nicolás Guerrero se desvinculó del plantel de Liga Argentina de Villa Mitre y regresó a Napostá, donde jugará la LBB Oro (ex Primera) del torneo local.

De esta manera, el equipo que dirige Fabricio Piccinini se potencia y, a la vez, se hace aún más largo.

El juvenil habló con "La Nueva", explicó los motivos de su alejamiento y sus expectativas.

-¿La desvinculación fue de común acuerdo?

-Sí, sí. En un principio me lo planteó Emi Menéndez (el entrenador), porque no me veía bien ni cómodo en Villa Mitre. Además, ante la lesión de (Joaquín) Jasen se sumó (Segundo) Alimenti al plantel de Liga, y eso hacía que pasara a ser el cuarto base, en consecuencia, no iba a tener prácticamente minutos. Lo plantee con los dirigentes y mi representante, y por suerte en una semana llegamos a un acuerdo.

-¿Cómo definirías la experiencia en Villa Mitre?

-La verdad que muy buena. Si bien no era lo que esperaba desde el juego, porque me quedé con ganas de más participación, fue algo distinto a todo lo que viví tanto en Napo como en Olimpia. Los viajes, los scouting constantes, análisis de video propio y el hecho de compartir posición y tantos entrenamientos con un tipo de la experiencia de Fabián (Sahdi) me llenó de aprendizajes, ya sea desde un consejo o de ver la forma en que él se manejaba a la hora de entrenar y jugar.

-¿Cuáles son tus expectativas con este regreso a Napostá?

-Muy grandes. Se sabe que tenemos un muy buen equipo, pero es nuevo y eso hace que genere incógnita cómo encajarán las piezas en el tablero. Hay varios candidatos y creo que somos uno de ellos además de Bahiense, con el refuerzo de Guido (Muzi), más Pacífico, Liniers, Villa Mitre..

-¿Qué hablaste con Piccinini?

-Siempre estuve en contacto con Picci. Él no veía fácil mi vuelta por temas ajenos a Napo, pero con el pasar de los días de enero se fue aclarando todo el panorama para bien y hoy ya soy otro jugador de su plantel. Ya es la tercera temporada que voy a estar con él y creo que tengo bastante claro lo que busca de mí. Ayer tuvimos una charla, más que nada de Sub 21, que todavía es mi categoría. Para Primera (LBB Oro) me pidió la intensidad y las ganas que venía teniendo.

-¿Qué sensación en tu primera práctica?

-Buenas sensaciones. Una dinámica de entrenamiento muy buena, me costó un poco porque no venía acostumbrado, pero fue un entrenamiento de casi dos horas y media a una altísima intensidad. La verdad todos están en un muy buen nivel, con muchas ganas y eso genera que salgan buenos entrenamientos y con importante rotación de los más chicos.

-Estuviste en Olimpia en la Liga Federal y ahora en Liga Argentina con Villa Mitre. ¿Tu intención es intentar seguir incursionando en un nivel superior al local?

-Mi idea por ahora es mantenerme en Napo y jugar acá. Quiero volver a afianzarme y sentir esa confianza que tenía cuando me fui post finales. De ahora en adelante fluiré, si llegan llamados escucharé y analizaré, pero ya estoy en Napo, mentalizado en un buen año con mi club.

-¿La prioridad pasa por jugar y tener protagonismo?

-¡Sííí! Tal cual. En las dos experiencias anteriores no tuve el protagonismo que esperaba y eso me sacó las ganas hasta de jugar un poco. Cuando jugás tenés una sensación distinta para bien, por más que ganes o pierdas. Creo que todos queremos jugar y eso es lo que busco a los 20 años que tengo recién cumplidos. Creo que por eso busqué la salida de Villa Mitre y más que nada a Napo, donde sé que es mi zona de confort, pero tengo que darlo todo para jugar.

