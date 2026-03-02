Por algo se empieza: Villa Mitre tuvo una gran noche ante Racing, en el primero de los seis de local

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Con una soberbia producción que lo llevó a convertir la mayor cantidad de puntos en un partido de esta temporada, Villa Mitre se impuso como local a Racing, 105 a 91.

Manteniendo un parejo y alto nivel de juego, el tricolor ganó el primero de los seis juegos (sobre siete) que tendrá de local para completar la fase regular de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

El representante bahiense entró derecho, metiendo los dos primeros triples (Alem y Harina) en 35 segundos: 6-0. Rápidamente la visita respondió por la misma vía.

Racing le puso mucho presión al balón, sobre todo en el traslado, y también negando línea de pase, complicando a la Villa.

Los recuperos la visita los capitalizaba de contraataque, y con Ronsende saliendo disparado.

Claro que Harina, en su modo asesino, estaba para solucionar cualquier problema, porque metió un triple, otro, uno más y completó 4 de 4 en el primer cuarto. ¡Insoportable!

No había seguidor ni cambio defensivo que lo contuviera. De todos modos, las seis pérdidas el tricolor las pagó ante un equipo dispuesto a responder rápidamente.

El intento de Núñez para atacar en la pintura no resultó del todo eficiente ante la presencia de Pennacchiotti. Y el propio Franco adelante no consumió segundos con la pelota, aunque siempre acaparando defensas, una ecuación que resultaba positiva.

Entendiendo el valor de asumir protagonismo y resolver, Nacho Alem fue determinante, porque tomó decisiones, atacó y lastimó: 13 puntos en el cuarto.

Villa Mitre tuvo funcionamiento colectivo, sin personalizar sus ofensivas y el juego mostró fluidez, ayudado, obviamente, por la mano de Harina.

Así y todo cerró el primer cuarto 27-23, con 13 de Alem, 13 de Harina y 2 de Emilio Giménez.

Abriendo el segundo, otra vez apareció Harina y metió un triple más falta (5 de 5), después otro de Sahdi y el tricolor mantuvo los 9 de luz.

Racing, nuevamente respondió con tiros a distancia. De todos modos, Villa Mitre tuvo muchísima dinámica, inclusive, llegando de contra con Julián Lorca.

A la vez, atrás el tricolor estuvo activo, Emilio Giménez hizo un trabajo desgastante y colectivamente comprimió su defensa en la pintura.

Adelante Sahdi mostró lucidez, metió 2 triples más –uno con libre adicional tras falta-, y el tricolor sacó 11 de luz (51-40), con 3m20 por jugar del primer tiempo.

En el ida y vuelta no bajó la intensidad la Villa y redondeó los mejores primeros 20 minutos de la temporada, por juego y efectividad: 10-15 en triples, 12-18 en dobles y 6-9 en libres, totalizando ¡60 puntos!

Con Pennacchiotti aprovechando lo que le daba el juego y haciendo jugar a Alem, el tricolor se potenció con esa pareja que se fue entendiendo, estableciendo la máxima de 14 (69-55), en 4m55 del complemento.

Nacho llevaba 9 de los 11 puntos del tricolor y Harina estaba controlado, por eso cuando ingresó Sahdi ayudó a descomprimir con dos triples y un rompimiento: 81-62.

Un poco lo que fue haciendo el tricolor el resto del juego, aprovechando sus variantes y los momentos de cada uno que, a decir verdad, coincidieron en una noche positiva.

Villa Mitre entró al último cuarto 21 arriba y un triple de Manu Iglesias la estiró a 24 (90-66).

Este aire le dio la posibilidad a Sepo Ginóbili de dejar en cancha una base muy jóven con Alimenti, Blanco, Iglesias, Lorca y Tambucci aunque, claro, el juego se trabó ante un rival que insistió, dispuesto a vender cara la derrota.

Por lo tanto, saltaron de la cancha los más experimentados, Harina respondió con su sexto triple (de siete) y se sumó Sahdi con el sexto (en 10 intentos), para empezar a definir un partido en el que Villa Mitre redondeó números que hablan por sí solos: 15-28 en triples, 22-31 en dobles y 16-20 en libres.

El resto

Rocamora, próximo rival de Villa Mitre, perdió ante Deportivo Viedma, por 84 a 66. Mientras que La Unión derrotó al puntero Provincial, por 78 a 77, con un triple sobre el final de Guido Cabrera.

Posiciones

1º) Central, 25 PJ (19 PG y 6 PP): 76% de victorias

2º) Provincial, 26 (19 y 7): 73%

3º) La Unión, 25 (17-8): 68%

4º) Quilmes, 25 (16-9): 64%

5º) Pico, 25 (16-9): 64%

6º) Lanús, 27 (17-10): 62,9%

7º) Gimnasia, 26 (16-10): 61,5

8º) Centenario, 25 (14-11): 56%

9º) Viedma, 27 (15-12): 55,5%

10º) Racing, 27 (13-14): 48,1%

11º) Villa Mitre, 26 (11-15): 42,3%

12º) El Talar, 26 (11-15): 42,3%

13º) Unión, 27 (10-17): 37%

14º) Rocamora, 25 (8-17): 32%

15º) Ciclista, 26 (8-18): 30,7%

16º) Pergamino, 28 (6-22): 21,4%

17º) Dep. Norte, 26 (5-21), 19,2%