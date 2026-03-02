Argentina anunció que se llevan invertidos USD 47.000 millones en el sector minero con el RIGI

La delegación argentina que participó en el "Argentina Day", en la capital de la provincia canadiense de Ontario, el marco de la convención minera más importante del mundo, Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), impactó a la audiencia récord de 470 representantes de empresas e inversores con un balance parcial del RIGI: entre proyectos aprobados y en etapa de evaluación la suma total de inversión asciende a 47.000 millones de dólares.

La importancia del evento se manifestó en la representación federal de la misión, que contó con la presencia de los gobernadores Alberto Weretilneck, de Río Negro y Carlos Sadir, de Jujuy; los vicegobernadores de Catamarca, Rubén Dusso; de La Rioja, Teresita Madera, y de Mendoza, Hebe Casado, además de ministros y funcionarios de Salta, Santa Cruz y San Juan.

Participaron además Javier Rojas, director de Argentina Mining; Michael Meding, de McEwen Copper – Proyecto Los Azules; Joaquín Marías, presidente y director ejecutivo de Argenta Silver; Ernesto Cussianovich, director de Poliarquía; Guillermo Re Kühl, presidente de Sophia Energy SA; Juan Miguel Litvachkes, director comercial de Compliance, y Olga Teresita Regalado, ministra de Minería de Catamarca.

Seguridad jurídica

El primer panel estuvo integrado por el secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González y el secretario de Minería, Luis Lucero, quienes presentaron un escenario de seguridad jurídica renovado y destacaron la implementación del RIGI y los avances legislativos, como la adecuación de la Ley de Glaciares.

También participó Diego Sucalesca, titular de la Agencia de Inversiones, quien se refirió a la estrategia promocional que lleva adelante para vincular a empresas nacionales del sector con las grandes compañías internacionales.

Durante el encuentro, González calificó al RIGI como una herramienta extremadamente poderosa que brinda estabilidad por 30 años.

Por su parte el CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, expuso sobre el potencial del distrito Vicuña y aseguró que la estabilidad económica actual posiciona a Argentina como un destino competitivo para las inversiones en cobre.

Durante su presentación, el directivo destacó el rol de San Juan dentro del desarrollo minero y señaló que el escenario actual abre oportunidades para proyectos de gran escala.

El distrito Vicuña, que integra Josemaría y Filo del Sol, aparece como una de las principales apuestas del sector.

La convención minera más importante

Con más de 27.000 asistentes de más de 125 países y regiones, la convención minera Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) se extenderá hasta el 4 de marzo.

Tuvo su primera edición en 1932 como un pequeño encuentro de prospectores y exploradores, quienes buscaron crear una red de apoyo que los contuviera en medio de la Gran Depresión.

Desde entonces, la convención se realizó casi todos los años, salvo durante el final de la Segunda Guerra Mundial. Otra excepción fue en 2021 cuando se llevó adelante solo de manera virtual debido a la pandemia de la Covid-19.

Toronto ha sido siempre el lugar en el que se desarrolló este evento porque es la histórica sede de la asociación de prospectores y desarrolladores que le da nombre a la convención y porque en esta ciudad operan la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y la TSX Venture Exchange (TSXV), donde están registradas más de 1100 empresas mineras, aproximadamente el 40% de todas las que cotizan en bolsa alrededor del mundo.

La TSX reúne a las firmas más grandes y consolidadas, mientras que la TSXV es un mercado de capital de riesgo para compañías emergentes. (con información de NA)