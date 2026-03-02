El rap vuelve a sonar fuerte: Homer el Mero Mero se presenta en Bahía

La agenda musical de la ciudad sigue sumando propuestas de peso: Homer el Mero Mero se presentará en Bahía Blanca como parte de su “Resurrección Tour 2026”.

Después de un tiempo lejos de los escenarios, Homer el Mero Mero regresa con una propuesta que habla de evolución, identidad y renacimiento. Resurrección Tour 2026 llega a Bahía Blanca para ofrecer una noche cargada de energía, mensaje y conexión con el público. Una oportunidad única para ver en vivo a uno de los nombres más influyentes del género urbano.

Las entradas ya están a la venta en Ticketbahia.com