Histórico: Rosalía conquista los Brit Awards y comparte escenario con Björk

La noche del sábado en el Co-Op Live dejó a Rosalía alzando el Brit Awards como Artista Internacional del Año y una performance en escena para el recuerdo.

En casi 50 años que se llevan entregando estos galardones, ningún artista español había conseguido ese reconocimiento. Pero fue la cantante catalana quien rompió con esa “tradición”.

Se la pudo ver con un increíble look de pelo recogido y un vestido rojo a la hora de subir a recibir la distinción. Rosalía agradeció con un discurso breve centrado en la defensa de la música en español y la diversidad cultural. “Es un honor poder llevar mi música fuera de casa”, expresó, al tiempo que reconoció el trabajo de otros artistas que crean en español y llamó a celebrar “las diferentes culturas y los diferentes lenguajes”.

La artista también protagonizó una de las actuaciones más espectaculares de la noche. Interpretó “Berghain”, primer sencillo de su nuevo disco, en una versión reinventada que comenzó con una introducción lírica acompañada por orquesta y evolucionó hacia un estilo electrónico.

El escenario, dispuesto como un cubo en el centro del recinto, sirvió de marco para la sorpresiva aparición de Björk, quien se sumó para cantar algunos icónicos versos, en una colaboración que combinó experimentación, potencia vocal y un vestuario futurista por parte de la cantante islandesa.

El premio y la actuación la consolidaron como artista internacional, aunque en los últimos meses redujo al mínimo sus apariciones públicas. La presentación en Manchester fue la antesala de su gira mundial, que comenzará el 16 de marzo en Lyon e incluirá ocho fechas en España, con paradas en Madrid y Barcelona. (NA)