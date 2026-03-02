El trofeo del Seis Naciones quedó destruido durante un incendio

La foto inaugural del torneo en la que los capitanes posan con el malogrado trofeo. Fotos: Daily Mail.

Mientras los simpatizantes aguardan ansiosos la reanudación del tramo final del Seis Naciones de rugby, una noticia opacó de momento la expectativa.

El vistoso trofeo en juego será retirado y reemplazado después de sufrir daños insalvables durante un incendio accidental, mientras era transportado por Irlanda.

Durante el trayecto desde Limerick a Dublín, el camión que lo trasladaba sufrió un desperfecto mecánico y se incendió, sin que se registraran heridos.

"En consonancia con estos estándares de presentación, el respeto por la importancia de ganar las Seis Naciones -uno de los títulos más prestigiosos del deporte- y para preservar la integridad del trofeo y su legado, será retirado del uso ceremonial", anunció el torneo en un comunicado.

Creado en 2015 para conmemorar la incorporación de Italia al torneo, el trofeo original mide 75 centímetros de alto y está hecho de "plata preciosa".

Se utilizará un reemplazo idéntico para el resto del torneo de este año, que se extenderá hasta el 14 de marzo. Según el posteo publicado hoy por la organización, se entregará al campeón el cetro de difusión y promoción, que se observa en la foto de los capitanes.

Mientras tanto, los artesanos se pondrán a trabajar en un nuevo trofeo, cuya creación llevará aproximadamente 365 horas antes de ser presentado antes del campeonato del próximo año.

Esperada fecha 4

Con un partido clave en la lucha por el campeonato, el Seis Naciones se reanudará el próximo viernes cuando Irlanda reciba a Gales por la cuarta y penúltima fecha.

El partido se jugará en Dublín a las 17.10 (hora de nuestro país) y será decisivo para el XV del Trébol, que marcha 3º.

El sábado jugarán Escocia-Francia en otro duelo clave (11.10) e Italia-Inglaterra (13.40).

Posiciones: 1º) Francia, 15; 2º) Escocia, 11; 3º) Irlanda, 9; 4º) Inglaterra e Italia, 5 y 6º) Gales, 1.