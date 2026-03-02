Hallan sin vida a un hombre que había caído en la cascada Cifuentes

Muerte por ahogamiento sería la causa del deceso de un hombre de 48 años que ayer había ingresado en la cascada Cifuentes, ubicada en el límite de Coronel Dorrego y Tres Arroyos.

Se identificó a la víctima como Cristian García Klein, oriundo de la ciudad de Buenos Aires.

La Policía tomó conocimiento del caso ayer, cuando la Patrulla Rural de Dorrego recibió el aviso de un llamado al 911 sobre la pérdida del hombre, que había ingresado al sector denominado La Olla.

Al llegar la primera comisión de la fuerza se entrevistó con Gabriel Solano (32), quien vive en Tres Arroyos y confirmó que había llegado al lugar de paseo con su familia y García Klein, empleado temporario suyo.

El testigo confirmó que en un momento que estaba en el agua, su acompañante se hundió y fue perdido de vista.

Después de un amplio rastrillaje, del cual tomaron parte los bomberos y otros policías de Dorrego y Tres Arroyos, recién en la mañana de hoy pudieron dar con el cuerpo sin vida del hombre.