Inter Miami ganó el clásico de la Florida con dos goles de Messi

"Lio" se vistió de héroe en la noche de la Florida. Foto: Inter Miami.

El Inter Miami de Lionel Messi logró una gran remontada y venció este domingo a Orlando City por 4-2, en el clásico de la Florida correspondiente a la segunda fecha de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS).

Fue la primera vez que consigue este resultado como visitante. Mateo Silvetti, Lionel Messi por duplicado y Telasco Segovia, todos en la segunda parte, convirtieron los tantos.

Además de La Pulga, que fue el capitán, los argentinos Rodrigo de Paul, Tadeo Allende, Facundo Mura y Germán Berterame, uno de los recientes refuerzos, fueron titulares en Las Garzas, que arrancaron mal porque en una ráfaga el local se había puesto en ventaja 2-0.

A los 18 minutos de la primera mitad, De Paul cometió un error en la salida que aprovechó Iván Angulo, quien envió un centro que el croata Mario Pasalic controló y remató de zurda para marcar ante la endeble respuesta de Dayne St Clair. Cinco minutos más tarde, el argentino y capitán del local, Martín Ojeda, se metió al área y ayudado por la fortuna, combinó con un compañero y definió de zurda para el segundo.

El conjunto de Javier Mascherano reaccionó y tuvo varias chances, pero convirtió en figura al arquero canadiense Maxime Crépeau. No obstante, en el complemento se abrió el arco: primero el ingresado Silvetti sacó un derechazo inatajable a los 3 minutos y a los 11, desde una posición similar, la Pulga hizo lo mismo contra el otro palo.

A falta de cinco minutos, Telasco Segovia encontró la pelota dentro del área y la mandó al fondo de la red. Así fue el gol:

Poco después, Messi volvió a frotar la lámpara y la clavó de tiro libre. Así los de Mascherano se recuperaron del 3-0 sufrido ante Los Angeles FC en el estreno. (con información de TyC Sports).

Así fue el segundo de La Pulga: