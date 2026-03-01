La selección femenina confirmó su plantel para el clasificatorio al Mundial de Alemania

La Confederación Argentina de Básquetbol anunció este domingo a las 12 jugadoras que representarán al país en el clasificatorio al Mundial de Alemania 2026, que comenzará el próximo 4 de septiembre.

El debut en Estambul (Turquía) será el 11 de marzo frente a Australia. El plantel se reunirá el próximo 5 de marzo en Madrid (España), con entrenamientos que se extenderán hasta el día 8 antes de viajar a Estambul. El certamen se jugará del 11 al 17 del mes en la ciudad más poblada de Turquía.

El plantel estará conformado por Melisa Gretter (capitana), Agostina Burani, Amaiquen Siciliano, Candela Gentinetta, Delfina Saravia, Diana Cabrera, Florencia Chagas, Florencia Martínez, Julieta Mungo, Laila Raviolo, Macarena D´Urso y Victoria Gauna. El staff incorporó a Nerea Lagowski como jugadora invitada a la concentración para entrenar con el primer equipo.

La preconvocatoria incluyó también a Agustina Marin, Dalma Piri, Giuliana Baccarelli, Gisel Botta, Julia Fernández, Luciana Delabarba, Lucila Sampietro, Natassja Kolff, Nerea Lagowski, Nicole Tapari, Sofía Novoa y Sol Depetris.

En relación con la clasificación en la AmeriCup 2025 de Santiago de Chile, el selectivo nacional conserva la estructura y la mayoría de los nombres que participaron del proceso anterior. La única modificación respecto de aquella nómina es la ausencia de Andrea Boquete, quien no será parte por cuestiones personales. De hecho, las mismas once fueron protagonistas de la consagración en el Campeonato Sudamericano 2024 de Chile, ratificando la continuidad de un ciclo exitoso.

Bajo un sistema de todos contra todos y con cinco presentaciones por equipo, Argentina iniciará su camino el 11 de marzo frente a Australia. Al día siguiente se medirá con el local y luego de una jornada de descanso volverá a competir ante Canadá. El cronograma continuará el domingo 15 frente a Hungría y culminará el martes 17 contra Japón. El torneo entrega tres plazas para la Copa del Mundo, con la salvedad de Australia por su título en la AsiaCup.

Cronograma de juego

Estos serán los compromisos del Seleccionado en Turquía:

11/03 | Argentina vs. Australia

12/03 | Argentina vs. Turquía

13/03 | Día de descanso

14/03 | Argentina vs. Canadá

15/03 | Argentina vs. Hungría

16/03 | Día de descanso

17/03 | Argentina vs. Japón