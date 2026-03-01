Apertura de sesiones: los analistas esperan que Milei anuncie más reformas económicas

El presidente Javier Milei abrirá este domingo las sesiones ordinarias del Congreso. En el plano político, el mandatario llega fortalecido tras la aprobación de la reforma laboral y el régimen penal juvenil en el período extraordinario.

En el frente económico, podrá destacar la baja del dólar en los últimos dos meses y la compra de reservas por parte del Banco Central, que ya sumó más de 2.700 millones de dólares en el primer bimestre del año mientras espera por un desembolso de U$S1.000 millones del FMI.

Otra variable financiera que mejoró notablemente desde el triunfo oficialista en las elecciones de medio término es el riesgo país, que se consolidó por debajo de los 600 puntos.

Por el contrario, la baja de la inflación se detuvo: hace cinco meses que el índice de precios al consumidor sube. Tras marcar un mínimo de 1,5% en mayo del año pasado, llegó a 2,9% en enero y los aumentos de tarifas autorizados por el Gobierno mantienen las proyecciones por encima del 2% para los próximos meses.

La apertura de las importaciones, precisamente, busca bajar el costo de vida. Sin embargo, genera alarmas por su impacto negativo en la actividad económica. El cierre de Fate y las quejas de diferentes sectores ante la llegada de productos baratos desde el exterior son parte de una agenda que se presenta menos favorable para el Gobierno.

En ese sentido, desde GMA Capital consideraron que el reto de 2026 es transformar la estabilidad en una mejora sostenida. “El verdadero desafío no es solo cuánto crece la economía, sino cómo”, indicaron en un informe.

Y agregaron: “La reforma laboral puede funcionar como puente entre la estabilidad macro y la economía real: menores costos de contratación, mayor previsibilidad y reglas más claras podrían empezar a traducirse en nuevos puestos de trabajo, dando mayor dinamismo en sectores intensivos en empleo”.

Con todo, en el sector financiero celebraron las últimas victorias legislativas del Gobierno y esperan que Milei trace una hoja de ruta con más reformas en la segunda mitad de su mandato.

“El presidente Javier Milei inaugura una nueva temporada de sesiones ordinarias. Es probable que en el discurso se haga referencia a los logros obtenidos: Presupuesto, baja en la edad de imputabilidad, reforma laboral y ley de glaciares; y que se mencionen proyectos a tratar: principalmente la reforma tributaria y tal vez alguna sorpresa", se entusiasmaron en IEB.

Los analistas de LCG también esperan un avance de la agenda de reformas. “El Presidente abrirá un nuevo período legislativo con un discurso que podría marcar el tono de la próxima etapa reformista. El oficialismo llega políticamente fortalecido, pero el mercado parece seguir evaluando la consistencia macro detrás del impulso político", dijeron. (con información de TN)