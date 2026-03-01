Expectativa por la posible liberación de Nahuel Gallo en Venezuela

Según videos difundidos desde el interior del penal El Rodeo I, los presos aseguran que el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024 y considerado preso político por organizaciones internacionales, habría sido liberado.

En las grabaciones se lo escucha a él y a otros internos decir a sus familiares que Gallo fue excarcelado, lo que generó inmediata repercusión y expectativa en Argentina.

Hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de las autoridades venezolanas sobre la liberación de Gallo; la información proviene únicamente de las versiones y videos que circulan desde el penal.

La difusión de estos clips ocurre en el marco de un proceso más amplio de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, tras la aprobación de una ley de amnistía. En las últimas semanas y meses se registraron decenas de liberaciones de detenidos por motivos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, algunas de las cuales fueron ratificadas por organismos internacionales y ONG.

La familia de Gallo y el Gobierno argentino habían mantenido reclamos constantes por su liberación durante más de un año. (con información de NA)