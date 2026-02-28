Cambio clave para mejorar el tránsito, una cancha de agua, la fábrica de vidrio y otra esquina que se renueva

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo? ¿Fuiste a la despedida del Muñeco?

--Hola, José Luis. No, no fui, pero me hubiese gustado. Al menos, nosotros no despedimos a los técnicos en una estación de servicio, como ustedes.

--Me imagino. Todo muy paquete, todo muy guionado, escondiendo la tierra bajo la alfombra, pero el estrepitoso fracaso, pese a los casi 100 millones de dólares gastados en refuerzos, está a la vista.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--Cortala. Hay un abismo de distancia. No tenés ni para empezar a hablar, y encima, con lo que pasó ayer, al técnico de Ustedes no le queda mucho. Pedite los primeros cafés y arranquemos.

--En eso coincidimos, un abismo de distancia, je, je. Dale, empecemos. Si bien los temas principales pasan por la guerra en Irán, junto con la aprobación de la Reforma Laboral y del nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, creo que una mención también merece el complejo frente judicial que se le viene por delante al Chiqui Tapia, ¿o no?

--Uff... Le están tirando desde todos lados. Sin ir más lejos, el jueves deberá presentarse a indagatoria, junto con su amigo Toviggino.

--Exacto, y en represalia a la decisión de la Justicia, y contra una veeduría que Tapia considera ilegítima, la AFA decidió suspender la novena fecha

--A eso sumale que “Chiqui” está obsesionado por establecer domicilio de la AFA para escapar de la Inspección General de Justicia. Acá entra a jugar también la puja entre Milei y Kicillof porque, si se establece en Pilar, dejaría de ser inspeccionado por la IJG y pasaría a ser “controlado” por la PBA.

--Bueno, pero ahora pasemos a nuestros temas locales y regionales. Tirá algo que haga ruido, Juancho. ¿Te animás? Seguramente algo habrás traído...

--Todos los domingos te traigo alguna primicia. Por ejemplo, la semana pasada te anticipé el pedido de los comerciantes para que saquen la bicisenda en calle Irigoyen. ¿O no?

--Sí, es verdad. Pero ahora no me vas a venir con la adjudicación de la Etapa II de la reconstrucción del canal Maldonado, desde la ruta 3 a la calle Don Bosco.Te aviso que eso ya lo vi en el diario, incluidas las críticas de Katopodis a Nación por el abandono de la obra de Paso Urbano.

--No, no, eso ya se dijo, lo que te traigo de nuevo es que la Muni presentaría en el corto plazo un nuevo sistema de semaforización inteligente. Eso contribuiría a mejorar el tránsito, principalmente ayudaría a sincronizar semáforos en las llamadas ondas verdes.

--En algunos casos es onda negra. ¿Podrías dar algún detalle más?

--No soy un experto ni mucho menos, pero la semaforización inteligente es un sistema que ajusta los tiempos de los semáforos según el tránsito real, usando sensores, cámaras y centros de control. Para que tengas una idea, permite reducir congestionamientos, mejorar la seguridad vial y optimizar tiempos de viaje.

--¿Y qué antecedentes hay en Argentina?

--Está implementada, total o parcialmente, en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. También funciona en Mendoza, La Plata y Neuquén. Te diría que en la mayoría de los casos se aplica en corredores clave y convive con semáforos tradicionales. ¿Querés un dato no confirmado?

--Tire nomás.

--Me dicen que uno ya está instalado, a manera de prueba, en Corrientes y General Paz, pero no sé si esto es real o no.

--Bueno. Ojalá su implementación sea rápida.

--Al menos el anuncio sería a corto plazo. Por otro lado, te adelanto que en los próximos días se va a inaugurar un cartel, en el acceso a Cerri, con la imagen de Rubén Salazar, el chofer de Andreani quien no dudó en arriesgar su vida y murió intentando salvar a las niñas Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años, durante la trágica inundación del 7 de marzo de 2025.

--Ese fue un pedido concreto de la mamá de las nenas. Más que merecido. El mes pasado retiraron la camioneta en la que viajaba Salazar. Sigamos.

--Dale, vamos con una deportiva. Sinceramente, parece un sueño, pero es una realidad: Bahía Blanca ya tiene una cancha de agua para hockey.

--¡Uh! Contame de qué se trata.

--Los chicos de Uni ya están en condiciones de inaugurarla y lo harán el sábado 14, por la noche, con una cena bien campera y en un evento que denominaron Sabores del Club. Este evento servirá no solo para la inauguración, sino que la idea es mantenerlo para seguir juntando fondos en beneficio de esta obra tan costosa.

--Recuerdo que cuando iniciaron este proyecto Bahía se vio afectada por la trágica inundación.

--Exacto, el club no fue la excepción en ese momento, pero logró levantarse y seguir adelante con este sueño propio, lo que lo hace doblemente meritorio.

--Claro, por eso te lo recordé. Felicitaciones a toda la gente de Universitario por semejante esfuerzo.

--Me sumo, y destaco que la nueva cancha no solo favorecerá ampliamente el desarrollo y crecimiento del hockey en el club, sino también en la ciudad, en toda la zona y en la provincia misma.

--No tengo dudas, pero ahora te cambio de tema.

--Lo que quieras.

--Decime, Juan. ¿Te anotaste para alguna de las tres navegaciones con luna llena que organizan la Muni y el Puerto para el martes, miércoles y jueves? Te lo pregunto porque debe ser algo muy lindo.

--No, no conseguí lugar, obviamente, los cupos eran limitados y se agotaron muy rápido.

--Y, claro. Se trata de una propuesta más que interesante, con salida, incluso, desde el Teatro Municipal. Seguramente habrá otra oportunidad.

--Sin duda, y hablando de la ría, el otro día en un almuerzo familiar, dos sobrinas hablaban de lo hermoso que es ver delfines en no sé que destino exótico mencionaron, pero creo que era en Thailandia, Vietnam o Australia.

--Bueno, pero no entiendo a dónde querés llegar.

--A que cuando les dije que en nuestra ría, a escasos kilómetros de la plaza Rivadavia, hay delfines, no lo podían creer. Te digo más, cuando les mostré un video me preguntaron si había sido hecho con inteligencia artificial.

--Y sí, no me extraña. Todavía, aunque, de a poco, la cosa va cambiando, hay muchos bahienses que no saben que su ciudad tiene mar.

--Una pena, no saben lo que se pierden.

--Coincido, pero ya que estamos con temas marinos, te comento que el domingo 15 de marzo, de 10 a 16, se viene un concurso de pesca tremendo en el balneario Marisol.

--Ah, ¿sí? Dame detalles.

--Escuchá. Es a la corvina de mayor peso y lo organiza el Club Quequén. El primer premio es una Toyota Hilux 4x4, 0 km. La entrada general sale 150 mil pesos y, si te anotás antes del viernes 6 entrás en el sorteo por un automóvil Totoya Yaris. Atenti, tené en cuenta eso porque es importante.

--Con razón dijiste que era espectacular.

--Y sí... pensá que habrá 135 millones de pesos en premios, porque también se premiará a las categorías damas, cadetes y la variada de mayor peso.

--Impecable, seguro aceptan todos los medios de pago, pero dame algún dato por si quiero conseguir más info e inscribirme.

--Sí, aceptan. Te dejo un par de contactos: Paula Bonini (2983 – 659860) y un número de Bahía: 291 5712515.

--Bien, pidamos otra ronda de cortados y contame algunas novedades comerciales.

--Dale. Seguramente te acordás que, el año pasado, te hablé de la guerra de las grandes inmobiliarias y de una batalla local entre franquicias de firmas extranjeras.

--Sí, claro.

--Bueno, como te adelanté. En avenida Alem y Martín Fierro inauguró una firma de origen francés.

--Claro, el viernes vi movimiento en esa hermosa y hoy remodelada casona. ¿Fuiste al cóctel?

--No, no pude. Bueno, antes de me cargues con Walter Garrone sigo con más novedades.

--Ja, ja. Dale.

--A mediados de marzo abre sus puertas la nueva sede de NG Consultora, en Zapiola 1200, consolidando un nuevo concepto de consultoría y coaching organizacional en la ciudad y la región.

--Es una firma que lleva ya varios años, ¿no?

--Sí, con 15 años de trayectoria, NG combina atención personalizada y enfoque boutique con un modelo de alcance regional, nacional y global. La sede será punto de encuentro para líderes y equipos que impulsan procesos de transformación con visión estratégica y humana.

--Seguramente tenés más data para compartir.

--Algo. En esta nueva etapa, NG anticipa el lanzamiento de una formación en gestión comercial alineada a estándares internacionales, junto con certificaciones en habilidades humanas y competencias clave para el liderazgo contemporáneo, fortaleciendo su propuesta de desarrollo profesional para empresas y equipos.

--Seguí.

--Esta data tiene que ver con una conocida pescadería de calle Sarmiento, casi Cerrito, que un par de semanas atrás sufrió un grave incendio en su cocina.

--Decime.

--Un desperfecto en el termotanque generó las llamas, pero luego de una gran inversión, esta semana que pasó lograron reabrir. Sin embargo, este episodio terminó demorando un proyecto muy importante de ampliación en el local de calle Estomba. Por ahora lo dejamos ahí, pero pronto te podré brindar más detalles.

--Ok. Avanti con más temas.

--Se vendió una de las esquinas de Darwin y Corrientes. Ya están en obra y avanza la construcción de un edificio de consultorios y oficinas.

--Interesante.

--Sí. Me dicen que muchas de las personas que alquilaban en el centro ya no quieren alquilar más por los problemas con el tránsito y el estacionamiento y cada vez más se están expandiendo hacia lugares con menos inconvenientes.

--¿Algún nombre?

--Me dicen que quien compró es un empresario de apellido “bien argentino” y está haciendo allí un complejo importante de tres pisos, aproximadamente. Pero aguantá que tengo otra data.

--Claro, bienvenida.

--Los que construyeron, entre otros galpones, el del complejo de pádel de Rodrigo Palacio, trajeron toda la maquinaria necesaria para instalar una gran fábrica de vidrios en Bahía.

--Apaaa... buen tema.

--Sí, el equipamiento está en un predio de la ruta 35. Son tres máquinas muy importantes y están esperando la puesta en valor del lugar donde la van a ubicar y cuando tengan las habilitaciones van a comenzar la fabricación para luego hacer una distribución muy importante.

--A mí me dicen que la mayoría de las vidrierías locales traen la mercadería en semirremolques desde Buenos Aires.

--Mi info es la misma. Acá no hay una gran planta industrial de producción de vidrio plano a gran escala como las de otras regiones del país. Por eso, esta gente compró una línea de trabajo y va a instalar una vidriería mayorista en un local de calle Don Bosco. Cambiando de tema. ¿Viste cómo sigue creciendo el mercado de alimentos para mascotas?

--Sí, claro. Pensá que se calcula la existencia de una o dos mascotas por hogar, sumando la tendencia a la baja natalidad entre las parejas jóvenes, las que tienden a adoptar pequeños animales, en especial gatos, porque requieren de menos cuidados al dejarlos solos.

--Exacto, por eso Juani, un viejo príncipe en el rubro, sigue apostando y está construyendo un nuevo depósito de más de mil m2 en calle Zelarrayán y ampliando zonas de venta.

--¡Qué bueno! Sobre todo porque eso abrirá nuevas fuentes de trabajo. Es una buena noticia para un rubro que parece ser una isla en el mercado de consumo masivo.

--Te cambio de tema. ¿Sabés qué hace un terapeuta ocupacional?

--¿A ver? Aguantame... Según ChatGPT La terapia ocupacional es una disciplina de la salud que ayuda a las personas a recuperar, desarrollar o mantener habilidades necesarias para su vida diaria, cuando una enfermedad, lesión, discapacidad o situación emocional limita su autonomía.

--Exacto. Bueno, la semana pasada dos colegas y muy amigas abrieron en calle Humboldt al 300 un espacio especializado, muy moderno. Así que les deseamos mucha suerte.

--¿Vamos levantando campamento o tenés algo más?

--Una breve. Tengo la apertura, en San Martín al 300, de un local dedicado a la venta de zapatillas premium importadas, especializado en sneakers.

--¿Qué?

--Modernizate amigo. Así llaman ahora al calzado deportivo con suela de goma, popularizado por su comodidad, versatilidad y estilo urbano o casual. El término proviene del inglés sneak (caminar sigilosamente), ya que sus suelas de goma permitían andar sin ruido. ¿Ok?

--Lo tuyo no tiene límites, Juan. Bueno, zarpemos. Nos vemos la próxima semana.

--Dale, José Luis. Hasta el domingo que viene.