Villa Mitre espera por Racing, que anoche perdió en Viedma, y hubo sorpresa en Pergamino

Villa Mitre volverá a jugar mañana lunes como local, por Conferencia Sur de la Liga Argentina, recibiendo a Racing (Avellaneda), desde las 21.30.

Será el primero de los seis que tendrá en casa hasta finalizar la fase regular, jugando en medio uno de de visitante.

Su rival perdió anoche ante Deportivo Viedma, 92 a 88, sin puntos y 5 asistencias del bahiense Nicolás Paletta, que jugó 15m32.

Para los rionegrinos fue un triunfo clave frente a un rival directo y ahora quedaron en la tabla con 14 triunfos y 12 derrotas, contra 13 victorias y otras tantas caídas.

Los principales goleadores fueron Keiver Marcano en el local, com 22 puntos (9-11 en dobles y 7-11 en libres) y Luciano Silva, también con 22 en la visita (3-8 en triples, 3-7 en dobles y 7-11 en libres).

En otro de los partidos, Quilmes derrotó en Mar del Plata a Rocamora, por 85 a 70, con 23 puntos de Juane De la Fuente (4-7 en triples, 4-9 en dobles y 3-4 en libres) y Federico De Miguel (4-7 en triples, 4-4 en dobles y 3-3 en libres).

El que se recuperó y cortó la racha fue Pergamino Básquet, sorprendiendo a Gimnasia, como local, por 87 a 72 y, de esta manera, ganar después de 13 derrotas consecutivas.

Fueron clave Emanual Shepherd, autor de 23 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias y Lucas Mohnen, con 21 unidades, 5 de 7 en triples, más 8 rebotes y 5 asistencias.