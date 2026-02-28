El film argentino “Belén”, ganó como Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya

Este sábado, Belén, la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, fue destacada como Mejor película Iberoamericana por los Premios Goya. Tras recibir el premio, apuntó contra el Gobierno Nacional.

“Dolores Fonzi recoge el premio a la Mejor Película Iberoamericana por “Belén” #Goya2026″, comunicó la cuenta oficial de los premios a través de sus redes sociales. Previamente al inicio de la ceremonia celebrada en España, Dolores Fonzi desfiló por la alfombra roja con emociones encontradas. “La verdad que es muy emocionante estar acá, es como el cierre de oro de la película”, expresó la actriz sobre la experiencia de competir en los Goya con Belén.

La directora compartió la satisfacción de dar visibilidad internacional a un trabajo que denuncia la criminalización de las emergencias obstétricas y se mostró agradecida por “el cierre de oro” que la nominación significa para la obra.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Dolores Fonzi considera que la historia de Belén sigue vigente porque, aunque la interrupción voluntaria del embarazo es legal en Argentina desde 2020, aún existen situaciones de criminalización por abortos espontáneos o emergencias obstétricas, sobre todo entre mujeres de bajos recursos. Para la directora, la película es una herramienta importante que permite debatir sobre los derechos fundamentales y la desigualdad que aún persiste en la región.

La película Belén se inspira en el caso real de una joven de Tucumán que, tras un aborto espontáneo, fue condenada a ocho años de prisión por homicidio en 2016, cuando la interrupción voluntaria del embarazo aún no era legal en Argentina. “La historia de Belén está vigente porque siguen sucediendo casos como el de ella, con chicas que están siendo juzgadas por emergencias obstétricas, sigue sucediendo y eso que pasaron diez años”, advirtió Fonzi.

En tanto, al momento de recibir el premio la actriz apuntó contra el Gobierno del presidente Javier Milei. "La ultraderecha vino a destruirlo todo", indicó. (Con información de Infobae)