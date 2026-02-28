De Ticket Bahía a Open Show: la evolución de la plataforma que lidera el espectáculo regional

Tras una temporada récord en Monte Hermoso y con una trayectoria consolidada en la ciudad, la ticketera líder da un salto de escala. De la mano de la agencia Tegete, la marca se transforma en Open Show para proyectar su experiencia hacia nuevos mercados y fortalecer el vínculo con el público.

El ecosistema del entretenimiento en el sur bonaerense está viviendo una transformación profunda que nace de su propio éxito. Lo que durante años conocimos como Ticket Bahía ha completado su evolución natural para convertirse en Open Show. No se trata de un cambio de fachada, sino de la maduración de una empresa líder que busca "abrazar los cambios" del mercado digital para llevar la experiencia del espectáculo a un nuevo nivel.

Un hito de expansión regional

La decisión de evolucionar surgió de una realidad impulsada por la propia trayectoria de la ticketera: la plataforma ya había trascendido los límites de Bahía Blanca. Para acompañar este crecimiento, la empresa trabajó en un proceso integral de renaming y rebranding que hoy sostiene su expansión. El objetivo fue dotar a esa robustez técnica ya probada de una identidad moderna, capaz de competir en las grandes ligas nacionales.

Esta nueva etapa llega en un momento inmejorable. Según datos oficiales de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), la región vivió un verano histórico. Monte Hermoso se consolidó como la plaza de mayor crecimiento en el país, alcanzando un 78% de ocupación promedio por función en 2026. Esta cifra situó a la localidad apenas por debajo de Mar del Plata (84%) y superando a destinos como Pinamar (72%) y Villa Gesell (48%).

Este hito fue posible gracias al trabajo conjunto con los productores más importantes de Bahía Blanca, quienes confiaron en la plataforma para llevar adelante sus propuestas. Detrás de esos números, la plataforma reafirmó su liderazgo como el soporte tecnológico indispensable para la exitosa temporada, en un trabajo coordinado también con el Municipio de Monte Hermoso, la Secretaría de Turismo y la dirección del Centro Cultural.

La filosofía del encuentro: Open + Show

El concepto creativo de Open Show refleja la visión que la empresa viene cultivando: el evento es, ante todo, un encuentro humano. La marca se sostiene sobre una dualidad:

Open (La Apertura): El inicio, la convocatoria, la energía previa.

Show (El Espectáculo): El artista, la emoción y el mensaje.

El diseño utiliza paréntesis como un espacio simbólico donde sucede lo verdaderamente importante: la gente. Para Open Show, el show solo cobra sentido cuando el público habita ese espacio intermedio, transformando la gestión de un ticket en una experiencia colectiva viva.

Proyección y compromiso

Para el público, la evolución hacia Open Show representa una invitación a ser parte de una comunidad de entretenimiento más integrada y dinámica. Respaldada por un equipo que conoce como nadie el pulso cultural de la región, la marca cambia su piel para fortalecer su esencia: seguir siendo el puente directo, confiable y cercano entre el espectador y su próxima emoción.