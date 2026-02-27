¡Noche de terror! Argentina metió 44 puntos en la derrota frente a Uruguay

En una pobre producción colectiva, Argentina perdió esta noche como local ante Uruguay, ¡61 a 44!.

El partido correspondió a la ventana clasificatoria FIBA y se disputó en el estadio de Obras.

El 4-29 en triples, con 27% en tiros de cancha y 59% en libres, más 15 pérdidas, sintetizan la noche que tuvo la albiceleste.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los cuartos fueron 15-16, 22-30 y 35-41, es decir que en el segundo anotó 7 y en el último apenas 9.

Lo que genera algo de alivio es que estuvieron en la cancha, aunque en las plateas, recién llegados de Europa, Facundo Campazzo y Gabriel Deck. Además, faltó Francisco Cáffaro, otra ausencia que se sintió en la pintura.

Muy poco para rescatar desde lo individual y colectivo, con un rendimiento que al final dejó la peor imagen, con un equipo abatido, que veía cómo los uruguayos inflaban el pecho y estiraban la ventaja.

La visita propuso un juego físico, fiel a su tradición y tuvo en gran nivel a Joaquín Rodríguez -20 puntos-, incluidos los primeros 13.

En Argentina, el principal goleador fue Gonzalo Corbalán, con 12 puntos, 9 en el tercer cuarto.

En el último cuarto, recién a falta de 1m30, Argentina anotó los primeros puntos, lo cual grafica la caída libre en la que entró el equipo.

Con este resultado, los dirigidos por Prigioni quedaron con saldo de 2-1 en el Grupo D, mientras que el conjunto charrúa mantiene el saldo positivo de 3-0, liderando la tabla de posiciones.

Serán dos días para lavar la cabeza, ajustar los errores y algunos horrores en el juego, para recibir a Panamá, el lunes, a las 18.30, nuevamente en Obras.