Coudet volvió a negar contactos desde River: "No es real, no tengo nada que ocultar"

Después de una dolorosa derrota ante Levante por 2-0, el entrenador de Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, volvió a negar contactos desde River para ser el sucesor de Marcelo Gallardo y aseguró que nadie lo contactó desde el Millonario.

"No es real, no tengo nada que ocultar", afirmó Coudet.

Si bien desde Núñez todos los caminos conducen al Chacho, lo cierto es que el entrenador volvió a posicionarse en la negativa respecto de los contactos para conducir al Millonario. Así, aseguró que, de ser contactado, "lo diría", pero reiteró que nadie lo llamó.

"No tengo por qué ocultar algo. Si tuviese un contacto, lo diría. Habría que ver qué piensa Alavés también. Tengo muy buena relación con la directiva. No sería tanto misterio para mí, no tengo la necesidad de ocultarlo. La única verdad es la que cuento, por lo menos desde mi lado", lanzó.

Lo cierto es que, a pesar de la postura del Chacho, la prensa española le pidió entonces que niegue una posible salida, en la conferencia de prensa posterior al partido con Levante. Allí, si bien no negó que se pueda ir, profundizó sobre sus palabras.

"¿De qué estamos hablando? ¿De supuestos? El "hubiera" o "hubiese" no existe en el fútbol. No miento, no tengo que ocultar nada. Si se contactan conmigo, no tengo problemas en decirlo públicamente. Es 100 por ciento comprobable porque ustedes tienen los medios para averiguarlo. Todavía no tuve contactos con River", remarcó.

Al margen de las palabras de Coudet, lo cierto es que en Núñez buscan ser prudentes y, si bien el DT niega los contactos, el acuerdo sería total y restan detalles para que viaje a la Argentina.

De hecho, se espera que desembarque junto a su actual cuerpo técnico. Así, los próximos días serán claves para saber si finalmente se confirma la noticia y el exentrenador de Central y Racing se convierte en el sucesor del Muñeco en el Millonario.