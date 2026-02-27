Buscan a un bahiense que desapareció en Costa del Este

Una intensa búsqueda se lleva adelante este viernes en Costa del Este, localidad del norte de la provincia de Buenos Aires, para encontrar a Alejandro Stankevicius (78 años), quien desapareció hace un día y medio.

Según explicó su familia, el hombre oriundo de Bahía Blanca pero radicado allí dejó su casa sobre la 1.30 de la madrugada del jueves y no se supo más de él.

Stankevicius padece el Mal de Parkinson y sufre del corazón, por lo cual le cambiaron la medicación. A su vez, recientemente tuvo un brote psicótico. La situación se agrava porque el bahiense tiene un desfibrilador y desde que se perdió no toma la medicación.

Las cámaras de seguridad detectaron su trayecto en cercanías de su vivienda, pero luego se perdió el rastro. Lo buscan la Policía, Bomberos, Defensa Civil, perros de K9 y un drone.