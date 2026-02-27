Fórmula 1: nueva temporada, reglas y renovación por derechos de TV

La cadena de medios de origen estadounidense ESPN anunció que prolongó los derechos de transmisión de la Fórmula 1 hasta 2028 en Sudamérica hispanohablante, Centroamérica y el Caribe.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el final de esa temporada y le permitirá transmitir todas las prácticas y clasificaciones, las carreras Sprint y los 24 Grandes Premios que conforman el calendario. Se agregan en el paquete las categorías soporte como Academia F1 y la serie Porsche Súper Cup, además de las carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3, que tendrán presencia de latinoamericanos en las pistas.

Informó ESPN que los simpatizantes de los 18 territorios hispanohablantes de América Latina y el Caribe recibirán una experiencia integral y de alta calidad, complementada por entrevistas con pilotos y el análisis de los reconocidos comentaristas Fernando Tornello y Juan Fossaroli.

La temporada 2026, que comenzará el próximo domingo 8 de marzo con el GP de Australia, se perfila como una de las más esperadas en la historia de la Fórmula 1, con nuevas regulaciones que probablemente redefinirán el orden en la grilla.

Este año la máxima categoría dará la bienvenida a las escuderías Audi y Cadillac, y Ford regresa al deporte como socio técnico de Red Bull. Asimismo, el circuito de Madrid (Madring) se incorpora al calendario, devolviendo la energía de la F1 a la capital española.

La lucha por el campeonato mundial enfrentará al campeón defensor Lando Norris (McLaren) con su compañero de equipo Oscar Piastri, y con el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen.

Exponentes latinos

Habrá una fuerte representación latinoamericana en la grilla, con el argentino Franco Colapinto (Alpine), el regreso del mexicano Sergio “Checo” Pérez compitiendo para Cadillac, y el brasileño Gabriel Bortoleto representando a Audi. En F2 destacan el argentino Nicolás Varrone, el colombiano Sebastián Montoya y el paraguayo Joshua Durksen, mientras que en F3 competirá también el ítalo-argentino Mattia Colnaghi, de 17 años.



“El acuerdo extendido con la Fórmula 1 fortalece una colaboración que refuerza el compromiso de ESPN con la excelencia en contenido deportivo. A través de una cobertura integral y multiplataforma, continuaremos acercando a las apasionadas audiencias de Sudamérica hispanohablante, Centroamérica y el Caribe el más alto nivel del automovilismo internacional”, afirmó Michael Walters, vicepresidente de Programación y Adquisiciones de la empresa estadounidense.



Ian Holmes, director de Derechos de Medios y Transmisión de Fórmula 1, declaró: “ESPN ha sido un socio de transmisión confiable durante muchos años, por lo que estamos entusiasmados de continuar nuestra colaboración y llevar nuestro deporte a más fanáticos en un momento de crecimiento increíble en América Latina y el Caribe. Esto ha sido posible gracias a la dedicación y pasión del equipo de ESPN para ofrecer a nuestros seguidores la más reciente acción de la F1 mediante transmisiones de clase mundial. Esperamos trabajar con ellos rumbo al 2026, cuando entre en vigor la nueva generación de regulaciones, que sacudirá la competencia y generará enorme emoción y dramatismo”.