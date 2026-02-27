Champions League: cómo serán los cruces de octavos de final
Se realizó este viernes en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.
Finalizados los playoffs de la Champions League, ahora los 16 equipos clasificados a octavos de final conocieron a sus próximos rivales en un nuevo sorteo que se celebró este viernes en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.
Sobresalen los duelos estelares Real Madrid contra Manchester City y Paris Saint Germain frente al Chelsea.
Así quedaron las llaves de octavos de final:
+ Paris Saint-Germain vs. Chelsea
+ Real Madrid vs. Manchester City
+ Newcastle vs. Barcelona
+ Bodø/Glimt vs. Sporting CP
+ Atlético de Madrid vs. Tottenham
+ Galatasaray vs. Liverpool
+ Atalanta vs. Bayern Munich
+ Bayer Leverkusen vs. Arsenal
¿Cuándo se juega?
Los partidos de ida de los octavos de final se disputarán entre el 10 y 11 de marzo, mientras que los duelos de vuelta serán entre el 17 o 18 del mismo mes.
Otras fechas clave
El calendario de la fase final de la Champions de este año:
+ Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo.
+ Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril.
+ Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo.
+ Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest).