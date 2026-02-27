Champions League: cómo serán los cruces de octavos de final

Finalizados los playoffs de la Champions League, ahora los 16 equipos clasificados a octavos de final conocieron a sus próximos rivales en un nuevo sorteo que se celebró este viernes en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.

Sobresalen los duelos estelares Real Madrid contra Manchester City y Paris Saint Germain frente al Chelsea.

Así quedaron las llaves de octavos de final:

+ Paris Saint-Germain vs. Chelsea

+ Real Madrid vs. Manchester City

+ Newcastle vs. Barcelona

+ Bodø/Glimt vs. Sporting CP

+ Atlético de Madrid vs. Tottenham

+ Galatasaray vs. Liverpool

+ Atalanta vs. Bayern Munich

+ Bayer Leverkusen vs. Arsenal

¿Cuándo se juega?

Los partidos de ida de los octavos de final se disputarán entre el 10 y 11 de marzo, mientras que los duelos de vuelta serán entre el 17 o 18 del mismo mes.

Otras fechas clave

El calendario de la fase final de la Champions de este año:

+ Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo.

+ Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril.

+ Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo.

+ Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest).