AFA definió qué selecciones competirán en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Mauro Gustavo Giovannini

La Asociación del Fútbol Argentino comunicó qué selecciones enviará a los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, a desarrollarse en Panamá en el mes de abril.

Los equipos que estarán presentes, y que ya comenzaron con su preparación, son las sub 17 del Ascenso y las de futsal femenino y masculino.

El fútbol convencional se llevará a cabo en dos sedes: el estadio Rommel Fernández de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, y la cancha del Centro de Alto Rendimiento (CAR), del 11 al 20 de abril.

Mientras que el futsal, que también comenzará antes de la Ceremonia de Apertura (domingo 12), se desarrollará en el Arena Roberto Durán entre el viernes 10 y el miércoles 15.

La sub 17 del Ascenso (denominada así, más allá de que solo está integrada por jugadores de Capital y el Gran Buenos Aires), a cargo de Claudio Gugnali y su asistente, Alejandro Friedrich, viene realizando entrenamientos con 19 jugadores.

Fueron citados Joel Abregú (Temperley), Joaquín Albornoz (Temperley), Santiago Fernández (Temperley), Ramiro Martínez (Arsenal), Ramiro Samaniego (Arsenal), Jonás Pogliano (Talleres R. E.), Bruno Aguirre (Talleres R. E.), Alan Green (Talleres R. E.), Bautista Acosta (Ferro), Franco Arias (Ferro), Hugo Irala (Armenio), Elías Aguirre (Armenio), Tiziano Gómez (Morón), Axel Monroy (Morón), Juan Cruz Habib (Acassuso), Marcos San Pedro (Acassuso), Juan Aimale (Quilmes), Leandro Alegre (Los Andes) y Ulises Marinotti (Merlo).

Vale aclarar que la selección sub 17 "A", al mando de Diego Placente, afrontará del 3 al 19 de abril el Sudamericano de la categoría (clasificatorio para la Copa del Mundo Qatar 2026).

Por su parte, el futsal femenino trabaja bajo la dirección de Ailén Habarna y su asistente, Nicolás Noriega.

Para los últimos entrenamientos fueron convocadas Justina Dávalos (Unión y Fortaleza), Morena Sinistri (Mavia), Kira Cirillo (Camioneros), Victoria Cabrera (Independiente), Alma Úbeda (Barracas Central), Maitena Barreto (Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda), Mía González (Miriñaque), Rocío Falsetti (Ferro), Guillermina Gómez (Ferro), Antonella Amadei (Ferro), Olivia Rodil (Ferro), Violeta Capponi (Ferro), Carola Wilhelm (Pinocho), Juliana Arcolía (Pinocho), Brenda Toffoletti (Pinocho), Catalina Lloris (Pinocho), Bianca Digiglio (Pinocho), Antonella Dimotta (Pinocho), Rocío Moyano (Racing), Damaris Carabajal (Pinocho), Nayra Ramírez (River), Narela Manchi (River) y Zoe Marfetán (River).

Mientras que el futsal masculino —siempre sub 17—, con Santiago Basile al mando, viene entrenando con 21 jugadores.

Se trata de Felipe Ramos (Boca), Gianluca Soñer (Vélez), Ignacio Ugarte (Ferro), Joaquín Pastore (América del Sud), Joaquín Pesl (América del Sud), Lorenzo Sampedro (Kimberley), Milo Suárez (Kimberley), Agustín Mandaradoni (Kimberley), Manuel Torre (Excursionistas), Tomás Barrios (Camioneros), Santino Sánchez (Camioneros), Agustín Ramos (San Lorenzo), Valentino Latrechiano (Banfield), Enzo Meza (River), Valentino Laino (River), Francisco Ledesma (River), Agustín Acosta (Independiente), Manuel Cabrera (Estrella de Boedo), Valentín Aguerrido (17 de Agosto), Luca Pugliese (17 de Agosto) y Valentino Florio (Estudiantil Porteño).