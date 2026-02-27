Inter Miami en Puerto Rico: victoria, gol y tensión para Lionel Messi

El momento del incidente con un simpatizante que se lanzó sobre "Lio". Foto: El Nuevo Día.

Inter Miami, con un gol de Lionel Messi, venció anoche a Independiente del Valle (Ecuador) por 2 a 1, en amistoso disputado en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, en Puerto Rico.

Este cotejo formó parte del Champions Tour 2026 y según datos de los organizadores, contó con la presencia de 17 mil personas. El encuentro, inicialmente programado para el 13 de febrero, se pospuso por una lesión de "Lio".

Santiago Morales abrió el marcador para los estadounidenses, pero Patrick Mercado igualó rápidamente para los ecuatorianos. En el segundo tiempo, Messi ingresó junto a Rodrigo De Paul y, a los 70 minutos, convirtió de penal para darle el triunfo definitivo a las Garzas.

Sin embargo, el partido tuvo un detalle curioso: ambos equipos viajaron con camisetas negras, lo que demoró el inicio y obligó a disputar el encuentro con indumentarias muy similares, generando confusión en la cancha y comentarios entre los hinchas. Incluso jugadores de los dos equipos (entre ellos Luis Suárez), se empujaron y lanzaron manotazos en una gresca que el árbitro no logró controlar, haciendo imposible distinguir a cada uno.

Tras el pitazo final, la fiesta por la victoria se transformó en caos. Un grupo de fanáticos invadió el campo de juego para acercarse al ídolo rosarino. En medio del operativo de seguridad, un guardia terminó tackleando al astro argentino, que cayó al césped ante la sorpresa de todos. Afortunadamente, "La Pulga" se levantó sin inconvenientes y hasta sonrió ante la situación, pero el episodio fue captado por cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Pese a ello, el hecho abrió debate sobre los protocolos de seguridad en partidos de exhibición. De hecho, en la India el jugador vivió una situación incluso más peligrosa, ya que miles de hinchas enardecidos invadieron el campo de juego por una estafa con las entradas.

Más allá de este incidente en territorio caribeño, Lionel volvió a demostrar que su sola presencia convierte cualquier amistoso en un acontecimiento mundial, capaz de generar tanto emoción futbolística como escenas insólitas.

Formaciones

Así ingresaron los equipos:

Inter Miami (2): Ríos Novo; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Ian Fray, Cesar Abadia, Yanninck Bright, Alexander Shaw, Santiago Morales, Luis Suárez, Daniel Pinter DT: Javier Mascherano.

Independiente del Valle (1): Guido Villar; Daykol Romero, Jordy Alcívar, Mateo Carabajal; Patrik Mercado, Cristhian Loor, Júnior Sornoza, Juan Viacava; Djorkaeff Reasco, Matías Perelló, Emerson Pata. DT: Joaquín Papa.