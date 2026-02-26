Cuba dio explicaciones sobre la muerte de cuatro tripulantes de una lancha estadounidense

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernandez de Cossío, aseguró que el incidente sucedido el miércoles en el que una lancha proveniente de Estados Unidos ingresó a sus aguas y sus tripulantes se enfrentaron a los tiros con la Tropa Guardafrontera de la isla se trató de un intento de ataque terrorista.

"Desde el primer momento, y habiéndose detectado que el medio naval procedía del territorio de Estados Unidos, las autoridades cubanas han mantenido comunicación sobre este intento terrorista con sus contrapartes estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas", declaró Fernández de Cossío.

Luego, el funcionario cubano agregó que "está en curso un proceso investigativo. El gobierno cubano tiene disposición a intercambiar con el estadounidense sobre este hecho", sostuvo Fernández de Cossío sobre la buena predisposición que demostró Washington para "cooperar en el esclarecimiento de estos lamentables hechos".

La Cancillería cubana aportó también las identidades de las diez personas que se encontraban en la lancha estadounidense: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gomez, Amijail Sanchez Gonzalez, Roberto Alvarez Avila, Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Hector Duani Cruz Correa. Los últimos cuatro correspondieron a los tripulantes abatidos.

Además, en la embarcación se encontró armamento de todo tipo. "Entre ellos fusiles de asalto, fusiles de francotirador, pistolas, cocteles Molotov, múltiples equipos de asalto que incluyen equipos de visión nocturna, chalecos antibalas, bayonetas de asalto, ropa de camuflaje, municiones de diverso calibre, alimentación para uso en combate, medios de comunicación y un grupo importante de monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista", aseguró Fernández de Cossío.

Por último, el gobierno de la isla aseguró que este no se trató del primer incidente de este tipo. "En los últimos años las autoridades cubanas han denunciado el incremento de los planes y las acciones violentas y terroristas contra Cuba", aseguró el canciller. "Las autoridades cubanas han dado a conocer con regularidad al Gobierno de Estados Unidos información de las personas que en los últimos años se han dedicado a promover, financiar y organizar actos violentos y terroristas contra Cuba", agregó. (C5N)