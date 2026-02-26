Anses: con el bono, cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en marzo

El Gobierno oficializó que pagará en marzo un bono de hasta 70.000 pesos para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y que liquidará la ANSES.

El monto del refuerzo se encuentra congelado desde marzo de 2024 y se suma den marzo al aumento de 2,88% que rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

Así, en marzo, la jubilación mínima más el bono totalizarán $439.600,88.

La medida fue formalizada este jueves por el decreto 109, publicado en el Boletín Oficial.

La ayuda económica también se otorgará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más.

Cómo quedarán los haberes de los jubilados en marzo

Con el aumento de 2,88% y el bono de $70.000, los titulares de jubilaciones y pensiones ANSES cobrarán los siguientes montos:

Jubilaciones y pensiones mínimas cobrarán $439.600,88.



Titulares de pensiones no contributivas (PNC) percibirán $328.649,34.



Titulares de la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM) recibirán $365.680,70.

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en marzo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en marzo de la siguiente manera:

La jubilación mínima: $369.600,88;



La jubilación máxima: $2.487.063,95;



La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $295.680,70;



Las Pensiones no Contributivas (PNC): $258.649,34;



La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $169.075,53.



Jubilados y pensionados de ANSES: el cronograma de pagos con aumento