Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

24.9°

Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

24.9°

Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

24.9°
El país.

Anses: con el bono, cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en marzo

Habrá un refuerzo para quienes cobran la mínima. También para titulares de la PUAM y de pensiones no contributivas.

Foto: TN

El Gobierno oficializó que pagará en marzo un bono de hasta 70.000 pesos para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y que liquidará la ANSES.

El monto del refuerzo se encuentra congelado desde marzo de 2024 y se suma den marzo al aumento de 2,88% que rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

Noticias Relacionadas

Así, en marzo, la jubilación mínima más el bono totalizarán $439.600,88.

La medida fue formalizada este jueves por el decreto 109, publicado en el Boletín Oficial.

La ayuda económica también se otorgará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más.

 

Cómo quedarán los haberes de los jubilados en marzo

Con el aumento de 2,88% y el bono de $70.000, los titulares de jubilaciones y pensiones ANSES cobrarán los siguientes montos:

  • Jubilaciones y pensiones mínimas cobrarán $439.600,88.
     
  • Titulares de pensiones no contributivas (PNC) percibirán $328.649,34.
     
  • Titulares de la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM) recibirán $365.680,70.

 

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en marzo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en marzo de la siguiente manera:

  • La jubilación mínima: $369.600,88;
     
  • La jubilación máxima: $2.487.063,95;
     
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $295.680,70;
     
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $258.649,34;
     
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $169.075,53.


Jubilados y pensionados de ANSES: el cronograma de pagos con aumento

  • Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: del 9 al 20 de marzo, según la terminación del documento.
     
  • Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo: del 23 al 30 de marzo, según la finalización del documento.
     
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): del 9 al 20 de marzo, según la terminación del documento. (con información de TN)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE