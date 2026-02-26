Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó este jueves su cotización a un valor promedio de $1.434 para la venta y de $1.382 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,98% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.445,00 (-1,03%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.435 (-0,69%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.852,5 (+0,71%) ; el MEP cotiza a $1.434,71 (+0,6%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.480,81 (+1%).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 556 puntos básicos (+2,02%).