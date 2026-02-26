Murió el “Yerbatero” González, el delantero que inspiró a un relator radial: “Es más rápido que la luz”

El fútbol argentino atraviesa una jornada de luto tras conocerse la muerte de Claudio “Yerbatero” González, a los 49 años. El atacante nacido en Posadas, Misiones, construyó una extensa carrera con pasos por distintos clubes del país y dejó su huella en equipos que fueron protagonistas en distintos campenatos nacionales.

La noticia fue confirmada este miércoles por Talleres en sus canales oficiales: “Talleres lamenta el fallecimiento de Claudio Yerbatero González. El Club acompaña a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, y envía sus condolencias ante la partida de quien fuera jugador de nuestra institución".

En el conjunto cordobés disputó 31 partidos y convirtió 9 tantos. Apodo que surgió por su tierra natal, el atacante, del que alguna vez el relator Víctor Hugo Morales dijo “Es más rápido que la luz”, por su deseqilibrio en velocidad pura por las bandas, defendió siete camisetas y cerró su carrera en 2007 en General Paz Juniors.

Luego se radicó en Córdoba, donde se dedicó a la formación de juveniles y sostuvo su vínculo con la pelota desde otro rol.

Rosario Central, donde jugó entre 2003 y 2005, también lo recordó públicamente. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Claudio Yerbatero González, ex jugador de Rosario Central. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento".

La Liga Villamariense de Fútbol se sumó al mensaje: en Villa María, ciudad en la que vivía desde hacía 17 años, fundó el club de baby El Tallerito y trabajó con chicos. Su fallecimiento se produjo por complicaciones derivadas de una afección pulmonar, según informó el diario La Voz.

Durante su trayectoria profesional, el puntero disputó la Copa Mercosur con Independiente y tuvo etapas en el exterior, como en Cobreloa de Chile, donde una grave lesión de tibia y peroné frenó su impulso. Más tarde regresó para defender la camiseta de la T y también pasó por Patronato.

Entre sus momentos más recordados aparecen el gol a Boca en el Clausura 2003 y el tanto clave ante San Martín de Mendoza en la Promoción, que ayudó a evitar el descenso del conjunto cordobés. Con entrega y oportunismo, dejó una huella que todavía valoran los hinchas que lo vieron en la cancha.