La novia de un ex Olimpo ingresó a la casa de Gran Hermano y él la alentó desde la tribuna

En la noche del martes, la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) le dio la bienvenida a 10 nuevos participantes y así completó la lista de los 28 que irán por el premio mayor.

Una de las estrellas que desfiló por la pasarela fue Cinzia Francischiello, la primera venezolana en cruzar la puerta de la casa más famosa del país y que se llevó todas las miradas por su impresionante belleza.

¿Quién es Cinzia?: tiene 31 años, trabaja en los medios --entre ellos para los streaming de DirecTV y DGO-- y es estudiante de actuación. En cuanto a su estado sentimental está de novio con el futbolista suizo-argentino Dylan Gizzi, actualmente en Nueva Chicago en la Pirmera Nacional y ex jugador de Olimpo en la temporada 2013-2014.

En el aurinegro, bajo las órdenes del DT Walter Perazzo, el férreo defensor central disputó 23 cotejos y marcó 3 goles (todos de cabeza).

Desde la tribuna, Dylan acompañó a su novia en el programa que conduce Franco Del Moro, lo que generó cierta controversia entre los hinchas del Torito de Mataderos.

Es que el jugador, después de firmar contrato con el verdinegro, tuvo un posteo sobre política internacional que fue chocante para muchos fanáticos, sufrió un desgarro en la pretemporada y fue expulsado en su debut por una brutal patada ante Tristán Suárez.

En medio de ese clima de desconfianza y una primera impresión complicada en el Torito, Gissi sumó un nuevo hecho que despertó polémica al acompañar a su pareja. Por supuesto, el conductor del programa lo invitó a que pase frente a las cámaras para despedirse.

Al verlo al aire, los hinchas de Chicago y del Ascenso argentino no dejaron pasar la oportunidad y se armó un fuerte debate en las redes sociales, donde se cuestionó cómo podrían afectarlo las acciones de su novia en su carrera profesional.

Por otra parte, Gissi fue noticia en octubre del 2024 luego de revelar una incentivación para ganarle a Brown de Adrogué cuando estaba en Atlanta por parte de Atlético de Rafaela, que se jugaba la permanencia ante el equipo tricolor.

“Sabemos que existe el incentivo a favor, está bien. Por ejemplo, ellos (Atlético Rafaela) nos dieron cinco millones de pesos por ganarle a Brown de Adrogué y eso está bueno. Ojalá (el dinero) sea siempre por ganar, por el bienestar”, explicó en aquel entonces y desató una ola de repercusiones negativas. Tras estas palabras, rescindió su contrato con el Bohemio.

A sus 34 años, Gissi tiene un recorrido por 13 clubes, aunque el salto más importante de su carrera lo dio cuando dejó Olimpo para incorporarse al Montepllier de Francia. A su regreso a nuestro país pasó por Rosario Central, Defensa y Justicia, Patronato, Atlético Tucumán, Unión, Banfield, Atlanta, Arsenal de Sarandí, River Plate de Uruguay y Chicago.

Cinzia Francischiello, además, es una reconocida influencer con más de 200 mil seguidores en Instagram.

En su presentación, la joven entusiasta contó que su padre es actor y director teatral, y le pasó la pasión por el mundo artístico. El hombre comparte tiempo entre Estados Unidos y Argentina, mientras que su madre aún sigue viviendo en Venezuela.

“Me siento muy afortunada de que Dios haya escogido para mí la Argentina porque siento que nunca me fui de mi casa. Yo persigo mis sueños”, dijo en el video promocional.

Y agregó: "Voy a tratar de poner orden, soy un poquito bastante controladora, no me gusta que las cosas no se hagan como yo digo", enfatizó con “cara de mala”.

Allí, contó que se recibió de Comunicadora Social en el año de 2016 en Venezuela, país en donde formó parte de diversos programas de radio y televisión.

Hace ya un tiempo que trabaja para la señal latinoamericana D News como presentadora de noticias de la región al igual que lo hace en Infobae, y también forma parte de DGO, el canal de stream de Direct TV, en donde participó del programa Hostel.

Tras ingresar al piso y saludar a Del Moro, Cinzia contó que en la tribuna se encontraba apoyándola su novio y “futuro esposo”, a quien besó apasionadamente antes de retirarse del estudio.

Precisamente, la participante se comprometió el 18 de octubre del año pasado, pero lo hizo saber apenas una semana antes de ingresar a la casa al compartir fotos del emotivo pedido de casamiento que sucedió en un viñedo de Mendoza.

A pesar de que hace solo dos años que vive en Argentina, hace tres que está en pareja con Dylan Gissi, con quien pasó su primeros meses de relación a la distancia.

Hijo de Oscar Gissi y hermano de los también futbolistas Kevin, Maylis y Shadya Gissi, nació en Ginebra, Suiza cuando su padre se encontraba radicado ahí jugando al fútbol.