La Provincia adjudicó una millonaria obra para la reconstrucción del canal Maldonado

A casi de tres meses de la apertura de las ofertas presentadas por las 11 empresas participantes, la Provincia adjudicó la Etapa II de la reconstrucción del canal Maldonado.

La propuesta ganadora fue presentada por la unión transitoria de empresas (UTE) Coince Bahía SA, de nuestra ciudad, y Tecma SA, de La Plata, que cotizó los trabajos en $ 25.498.032.791, un 28,42% por debajo del presupuesto oficial.

De esta manera se verifica un avance importante para el nuevo diseño que tendrá el canal luego de los daños sufridos por la inundación del pasado 7 de marzo.

Se trata de una obra organizada en seis etapas, la cual podría estar terminada en su totalidad en 2032, sin considerar imprevistos, falta de recursos económicos y otras circunstancias propias de este tipo de emprendimientos.

La Etapa II, que se espera comience en abril próximo, comprende la reconstrucción del tramo comprendido entre calle Don Bosco y la desembocadura del arroyo, una extensión de 2.400 metros.



La novedad fue informada por el intendente Federico Susbielles a través de sus redes sociales.

"Mediante la Resolución 105 de 2026, el ministro (de Infraestructura, Gabriel) Katopodis ha firmado la adjudicación de la segunda etapa de reconstrucción del canal Maldonado. Son 2.400 metros que van desde la desembocadura hasta calle Don Bosco y que incluye un nuevo puente sobre calle Pacífico", señaló el jefe comunal.

Al respecto, recordó que el nuevo diseño del canal permitirá triplicar la capacidad de portación actual.

"Es una obra importante; la que más estamos esperando los bahienses", indicó.