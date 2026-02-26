Vuelve el calor intenso: cómo será el viernes en Bahía Blanca

Una jornada calurosa es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este viernes, con temperaturas que volverán a superar la barrera de los 30 grados.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 34 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será templado con cielo parcialmente nublado a cálido; el viento será moderado con períodos de intensidad regular del sector norte y la visibilidad será buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La temperatura mínima será de 19 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será caluroso con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad moderada del noroeste, el índice de radiación ultravioleta será muy alto y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del viernes, con 34 grados centígrados.

La noche, en tanto, será templada con nubosidad variable tornándose inestable. Se estima para medianoche una temperatura de 25 grados centígrados.



Costa Atlántica

En los balnearios de la Costa Atlántica de nuestra zona, se espera una jornada templada a cálida con aumento de nubosidad, ascenso de temperatura y viento moderado con períodos de regular del sector norte rotando al sudeste por la tarde.

En Monte Hermoso y Pehuen Co, la temperatura mínima será de 17, y la máxima de 30.