La Policía Federal inició actuaciones administrativas para aclarar la agresión al fotógrafo

La Policía Federal anunció este jueves que inició actuaciones administrativas para “evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente” tras la agresión a un camarógrafo de A24 durante la sesión del Senado por la Ley de Glaciares.

Así lo informó la PFA en un comunicado, en el que consignó que “en virtud de los hechos de publico conocimiento ocurridos en el día de la fecha en el ámbito del Congreso, 12 activistas de Greenpeace que irrumpieron en el edificio resultaron detenidos y posteriormente trasladado a un estacionamiento ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen”.

En esa circunstancia, “se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector donde se encontraban los detenidos. En ese marco, se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas”.

Durante ese intervalo, señaló la PFA, se produjo un “forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio”.

Luego del hecho, fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Ramos Mejía para recibir la atención médica correspondiente.

En razón de lo sucedido, se dio Intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 8, a cargo de Marcelo Pedro Martinez de Giorgi.

“Sin perjuicio de la prevención judicial labrada, se iniciaron actuaciones administrativas tendientes a evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente”, completó la PFA.

El hecho

Un camarógrafo del canal A24, que cubre los operativos en el Congreso por protestas contra la modificación de la Ley de Glaciares, fue agredido y detenido por personal de la Policía Federal, que luego lo liberó, y todo quedó registrado por las cámaras de los diversos medios. (NA)