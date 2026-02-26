Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

23.2°

Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

23.2°

Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

23.2°
Deportes.

Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final del Chile Open

El argentino superó con autoridad a Elmer Møller y aseguró su lugar en los ocho mejores del campeonato disputado en Santiago.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo tuvo un estreno contundente en el Chile Open 2026 y avanzó con autoridad a los cuartos de final tras vencer al danés Elmer Møller por 6-2 y 6-2 en Santiago.

El argentino regresó al circuito luego de su retiro por lesión en el ATP 500 de Río de Janeiro y mostró un nivel sólido que lo reafirma como uno de los principales candidatos al título.

Desde el inicio, Cerúndolo impuso condiciones, ya que aprovechó su potencia desde el fondo y quebró temprano para tomar ventaja en el marcador.

Con un tenis agresivo y puntos cortos, logró un doble quiebre que lo dejó 4-1 arriba y encaminó el primer set sin complicaciones, que cerró por 6-2 mostrando autoridad y precisión.

El segundo parcial mantuvo la misma dinámica debido a que el argentino dominó los intercambios, castigó con su derecha y volvió a marcar diferencias físicas y técnicas frente a un Moller que nunca encontró respuestas.

Con dos quiebres consecutivos que le permitieron colocarse 5-1 y manejar el cierre del encuentro con tranquilidad, Cerúndolo llevó el encuentro a su manera.

Sin sobresaltos, Cerúndolo selló el triunfo por 6-2 y 6-2 para meterse entre los ocho mejores del torneo y en la próxima instancia se medirá ante el estadounidense Emilio Nava.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE