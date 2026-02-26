Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final del Chile Open

El tenista argentino Francisco Cerúndolo tuvo un estreno contundente en el Chile Open 2026 y avanzó con autoridad a los cuartos de final tras vencer al danés Elmer Møller por 6-2 y 6-2 en Santiago.

El argentino regresó al circuito luego de su retiro por lesión en el ATP 500 de Río de Janeiro y mostró un nivel sólido que lo reafirma como uno de los principales candidatos al título.

Desde el inicio, Cerúndolo impuso condiciones, ya que aprovechó su potencia desde el fondo y quebró temprano para tomar ventaja en el marcador.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con un tenis agresivo y puntos cortos, logró un doble quiebre que lo dejó 4-1 arriba y encaminó el primer set sin complicaciones, que cerró por 6-2 mostrando autoridad y precisión.

El segundo parcial mantuvo la misma dinámica debido a que el argentino dominó los intercambios, castigó con su derecha y volvió a marcar diferencias físicas y técnicas frente a un Moller que nunca encontró respuestas.

Con dos quiebres consecutivos que le permitieron colocarse 5-1 y manejar el cierre del encuentro con tranquilidad, Cerúndolo llevó el encuentro a su manera.

Sin sobresaltos, Cerúndolo selló el triunfo por 6-2 y 6-2 para meterse entre los ocho mejores del torneo y en la próxima instancia se medirá ante el estadounidense Emilio Nava.