Bochas: el torneo oficial de tercetos arranca este viernes con el desfile de los equipos
El partido inaugural se jugará en cancha de 9 de Julio, entre el local -último campeón- y General Cerri. El resto de la programación de Primera A y B irá el lunes
Las bochas empiezan a rodar a lo grande. Como en otras épocas, el certamen que marcará el inicio de la temporada será el de tercetos, sin dudas el más convocante para los seguidores de las lisas y rayadas.
A partir de las 20 de este viernes, todos los equipos de Primera se concentrarán en el club 9 de Julio, donde se realizará el desfile inaugural, la presentación de cada plantel y habrá un reconocimiento especial.
También, bajo el mando de la nueva dirigencia encabezada por Néstor Eduardo Menéndez, se procederá a dar el puntapié inicial con el partido que animarán el local, y último campeón, 9 de Julio (ver foto), ante General Daniel Cerri.
Por el dueño de casa jugarán Lázaro y Donatella Levriero, Maximiliano Fabiani y Lucas Hutchinson, mientras que el auriazul formará con Santiago Grill, Juan Pablo Urra y Dardo Labastié.
El resto de la programación, tanto en Primera A como en el certamen de ascenso, se jugará el lunes.
El fixture es el siguiente:
Primera A
Primera B