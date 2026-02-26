Bochas: el torneo oficial de tercetos arranca este viernes con el desfile de los equipos

Las bochas empiezan a rodar a lo grande. Como en otras épocas, el certamen que marcará el inicio de la temporada será el de tercetos, sin dudas el más convocante para los seguidores de las lisas y rayadas.

A partir de las 20 de este viernes, todos los equipos de Primera se concentrarán en el club 9 de Julio, donde se realizará el desfile inaugural, la presentación de cada plantel y habrá un reconocimiento especial.

También, bajo el mando de la nueva dirigencia encabezada por Néstor Eduardo Menéndez, se procederá a dar el puntapié inicial con el partido que animarán el local, y último campeón, 9 de Julio (ver foto), ante General Daniel Cerri.

Por el dueño de casa jugarán Lázaro y Donatella Levriero, Maximiliano Fabiani y Lucas Hutchinson, mientras que el auriazul formará con Santiago Grill, Juan Pablo Urra y Dardo Labastié.

El resto de la programación, tanto en Primera A como en el certamen de ascenso, se jugará el lunes.

El fixture es el siguiente:

