Los controladores aéreos levantaron el paro y la actividad aerocomercial será normal

Los controladores aéreos levantaron la medida de fuerza dispuesta para hoy, por lo que la actividad aerocomercial en el país será normal, según informaron fuentes oficiales.

“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informó que se han levantado las medidas de fuerza dispuestas en el marco del conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), garantizando la normal prestación del servicio de navegación aérea en todo el territorio nacional”, señala el comunicado difundido esta tarde.

Agrega que, “la decisión fue comunicada formalmente por representación letrada de la entidad sindical, quien informó la suspensión de las medidas de acción sindical programadas para los días 26 y 27 de febrero de 2026, con el objeto de facilitar el diálogo y avanzar en conversaciones tendientes a alcanzar un acuerdo”.

Y sostiene que, “en este sentido, la Secretaría de Trabajo continúa promoviendo instancias de diálogo entre las partes, con el objetivo de propiciar una solución consensuada que garantice la continuidad y seguridad del servicio aeronáutico. El Ministerio reafirma su compromiso con el sostenimiento del funcionamiento de los servicios esenciales y con la promoción del diálogo social como herramienta para la resolución de los conflictos laborales”.

La actividad aerocomercial se iba a ver afectada esta tarde en todo el país, debido a que la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), había dispuesto un cronograma de paros escalonados que afectaría los despegues en todas las terminales aéreas.

La medida de fuerza de hoy había sido tomada como consecuencia del fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada oportunamente por la Secretaría de Trabajo y fue diseñada bajo una modalidad de franjas horarias específicas, con el objetivo de maximizar el impacto en la programación de las aerolíneas mientras se mantiene el estatus de "acción sindical legítima".

ATEPSA reclama el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y una recomposición salarial que el gremio considera insuficiente. Si bien en agosto del año pasado se pactó un incremento del 15% en cuatro tramos, la aceleración inflacionaria y el estancamiento de las conversaciones en noviembre y diciembre reactivaron el conflicto.

Un punto crítico en la negociación es que, al ser EANA una empresa pública, la pauta salarial no depende únicamente de su administración, sino de los lineamientos de la Oficina Nacional de Empleo Público. (NA)