Cuba mató a cuatro personas que viajaban en una lancha procedente de Florida

La Tropa Guardafrontera de Cuba mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que no acataron la orden de alto en aguas territoriales.

Un comunicado del Ministerio del Interior de Cuba (Minint), replicado en varios medios estatales, señaló que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas, así como “el comandante de la embarcación cubana”, en la que patrullaban en total cinco personas.

Todos los heridos “fueron evacuados y recibieron asistencia médica”, según el informe oficial.

Las autoridades de la isla reportan con frecuencia el hallazgo de lanchas rápidas abandonadas o capturadas en la costa norte y usadas habitualmente para recoger a potenciales migrantes. El gobierno señala estas acciones como “violaciones territoriales y tráfico humano”.

Cómo fue el incidente en aguas cubanas

El incidente se produjo en horas de la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron “una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH”.

Entonces, según el relato del ministerio, la embarcación se aproximó “al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara”, en el centro de Cuba. Allí se le aproximó una unidad con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras “para su identificación”.

El reporte dijo entonces que “desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos”, que a su vez respondieron con disparos.

En este intercambio murieron cuatro integrantes de la lancha rápida y un total de siete personas resultaron heridas (seis personas que viajaban en la embarcación civil y un miembro de la Tropa Guardafronteras).

El ministerio del Interior no aportó datos sobre las identidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida.

El incidente se produce en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Washington impusiese un asedio petrolero a la isla e instase a La Habana a alcanzar un acuerdo.

En los últimos años se han reportado varios incidentes de este tipo, dos de ellos del año 2022. En un caso, una lancha rápida proveniente de EE.UU. disparó contra fuerzas guardafronteras cubanas cerca de Villa Clara y provocaron heridas a un oficial cubano.

El otro suceso, se produjo en Bahía Honda (oeste) cuando una lancha procedente de EE.UU. chocó con una patrullera del ministerio del Interior. El resultado fue el hundimiento de la primera nave y la muerte de varios de sus tripulantes. (con información de TN)