Caso Epstein: legisladores británicos aprueban revelar documentos sobre el expríncipe Andrés

La Cámara de los Comunes del Parlamento británico aprobó este martes una moción que exige la publicación de documentos relacionados con el nombramiento del expríncipe Andrés cuando ejerció como enviado comercial, entre 2001 y 2011.

Según correos desprendidos del caso del fallecido pederasta Jeffrey Epstein, Andrés habría compartido información confidencial del Gobierno británico con el financista y delincuente sexual estadounidense.

El Parlamento publicará esos archivos una vez que la Policía, que investiga a Andrés Mountbatten-Windsor, considere que es el momento pertinente. Por tanto, aún no se estableció una fecha concreta para la divulgación, aseguró el ministro de Comercio y miembro del Partido Laborista, Chris Bryant, reportaron la BBC y France 24.

La decisión llega luego de que el opositor Partido Liberal Demócrata presentara este martes una moción que exige la publicación de los documentos, incluidos los relacionados con la investigación en curso de las autoridades británicas sobre el hermano menor del rey Carlos III.

Las pesquisas de la Policía continúan luego de que Andrés fuera detenido por 11 horas la semana pasada y liberado sin cargos. Sin embargo, el hijo de la fallecida reina Isabel II está bajo sospecha de “mala conducta en un cargo público”.

El origen de las indagaciones radica en un correo electrónico hallado en los archivos de Epstein. En 2010, Andrew viajó a Singapur, Hong Kong y Vietnam, en calidad de enviado especial británico para el comercio internacional y, según los informes de esas visitas —protegidos por la obligación de confidencialidad del cargo—, fueron enviados al financiero y pederasta, como señaló un correo compartido por el Departamento de Estado en las nuevas desclasificaciones del caso.

Andrés fue despojado de sus títulos nobiliarios en 2025, luego de la publicación de las memorias de Virginia Giuffre, víctima de la red de trata de personas de Epstein, quien ya lo había acusado de abusar de ella en tres ocasiones cuando era menor de edad.

Si bien el expríncipe de York no está siendo investigado por delitos sexuales, origen de la controversia, su cercanía con Epstein, que lo habría llevado a revelarle información sensible del Gobierno británico, lo tiene contra las cuerdas.

“En muchos sentidos, este es el primer escándalo verdaderamente global, desde la Casa Blanca y Silicon Valley hasta Oslo y París, pero también es un escándalo profundamente británico que llega hasta las más altas esferas del establishment británico”, declaró Ed Davey, líder del partido opositor Liberal Demócrata y legislador que presentó la moción.

“En ningún otro lugar se han sentido las consecuencias con más fuerza que en el Reino Unido, donde el escándalo ha suscitado dudas sobre cómo ejerce el poder la aristocracia, políticos de alto rango y empresarios influyentes, conocidos colectivamente como ‘el Establishment’”, agregó Davey al inaugurar el debate sobre la moción este martes.

Por su parte, el ministro Bryant agregó que el Gobierno británico apoya la moción, pero no publicará nada que pueda perjudicar la investigación en curso sobre el expríncipe.

El Gobierno trabaja en posible eliminación de Andrés de la línea de sucesión

En referencia a las peticiones para eliminar a Andrés de la línea de sucesión–que ocupa en octavo lugar–Bryant aseguró que la Administración está trabajando a buen ritmo en esa materia y que apunta a presentar una legislación al respecto. Sin embargo, no entregó una fecha concreta para ello.

A pesar de haber sido despojado de su condición de príncipe en octubre de 2025, Andrés sigue ocupando la línea de sucesión para convertirse en monarca -actualmente figura en octavo lugar-.

Dada su edad, y el lugar que ocupa no llegaría a convertirse en rey, pero la exigencia llega a medida que crece el escándalo por sus vínculos con Epstein.

Andrés Mountbatten-Windsor siempre negó haber cometido cualquier delito sexual y sobre su cuestionada conducta como enviado comercial no se ha pronunciado públicamente. (NA)