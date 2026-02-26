Acuerdo UE-Mercosur: en qué beneficia a Argentina el proyecto que aprobó el Senado

El Senado dio luz verde este jueves al Acuerdo Mercosur-Unión Europea. El tratado se aprobó con 69 votos afirmativos y tres negativos, y la Argentina se convirtió en el segundo país en aceptar el proyecto.

La ratificación en la Cámara Alta, impulsada por el oficialismo y respaldada por amplios sectores de la oposición, marcó un paso clave en la política comercial del país tras 25 años de negociaciones entre ambos bloques.

El acuerdo, firmado el 17 de enero en Asunción, representa la culminación de más de dos décadas de diálogo entre el Mercosur y la Unión Europea, y ahora avanza hacia su entrada en vigencia una vez que también lo completen los países europeos.

Tras aprobarse, el canciller Pablo Quirno confirmó que Javier Milei firmó el decreto que promulga la Ley de aprobación del Acuerdo, siendo el primer país del Mercosur en promulgarla.

“Esta promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. La Argentina será próspera”, expresó a través de su cuenta de X.

En términos prácticos, el tratado apunta a eliminar progresivamente los aranceles sobre el comercio bilateral: la UE abrirá su mercado a cerca del 92% de las importaciones desde el Mercosur y otorgará cuotas o preferencias para otros bienes. A cambio, los países sudamericanos reducirán gravámenes sobre productos europeos, consolidando así una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.

Para la Argentina, esto significa una profunda apertura de mercados hacia el viejo continente, que ya es uno de los destinos más relevantes de sus exportaciones, especialmente en sectores como el agroindustrial, energético, minero e industrial. Según estimaciones oficiales, este incremento en el acceso al mercado europeo podría traducirse en un crecimiento significativo de las ventas externas argentinas en los próximos años.

En ese sentido, fuentes oficiales subrayan que la Unión Europea es una de las principales fuentes de inversión extranjera directa en Argentina, y la estabilidad que ofrece el acuerdo podría traducirse en una mayor llegada de capitales destinados a proyectos productivos y de infraestructura.

Qué significa el Acuerdo UE-Mercosur para la Argentina

La Unión Europea ya es un socio clave para la Argentina. Entre enero y noviembre de 2025, la UE fue el tercer destino de las exportaciones locales, detrás de Brasil y China. En esos once meses, las ventas al bloque europeo sumaron unos US$7921 millones, 3,7% más que en el mismo período de 2024, de acuerdo con datos del Indec.

En base al acuerdo firmado, se prevén mejoras arancelarias concretas para productos clave de la canasta exportadora argentina. La carne vacuna, que hoy paga aranceles de entre 20% y 60%, accederá a nuevas cuotas con aranceles reducidos o nulos; los langostinos y calamares pasarán a tributar 0%; la merluza y la miel también ingresarán sin aranceles, al igual que una amplia variedad de frutas y cítricos, como limones, peras, arándanos, cerezas y kiwi. Además, se otorgarán las mayores cuotas agrícolas jamás concedidas por la UE para productos como carne bovina, maíz, arroz, carne aviar y etanol.

En términos de impacto macroeconómico, las proyecciones oficiales indican que las exportaciones argentinas a la Unión Europea podrían crecer hasta un 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y hasta un 122% en un plazo de diez años. En valores, los envíos pasarían de US$8641 millones en 2025 a más de US$ 19.000 millones en una década, impulsados principalmente por sectores estratégicos como energía, minería, litio, cobre e hidrocarburos.

Finalmente, el acuerdo apunta a fortalecer la previsibilidad jurídica y el atractivo para las inversiones extranjeras. La Unión Europea es la principal fuente de inversión extranjera directa en la Argentina, con un stock cercano a los US$75.000 millones, y el tratado establece un marco regulatorio alineado con las mejores prácticas internacionales, complementando otros instrumentos de incentivo a la inversión vigentes en el país. (con información de TN)