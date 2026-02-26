Tras el aval del Senado, Milei ya promulgó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europa

El presidente Javier Milei promulgó este jueves el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, apenas horas después de la sanción de esa norma en el Senado.

Así lo destacó el Canciller, Pablo Quirno, vía X. También subrayó que “la promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del Acuerdo Mercosur-Unión Europea”.

En el oficialismo pretendían promulgar la ley lo más rápido posible. ¿El próximo paso? El Gobierno comunicará formalmente a los depositarios del pacto —el gobierno de Paraguay (que ejerce la presidencia pro tempore) y la Secretaría General del Consejo Europeo en Bruselas— que la Argentina ya cumplió con todos los procedimientos legales internos para la aplicación del tratado.

El objetivo de la Casa Rosada es que se apliquen de la manera más rápida posible las nuevas reglas de juego para el comercio entre los bloques regionales.

El Ejecutivo procederá a la inmediata publicación de la norma en el Boletín Oficial (BORA) a partir de las próximas horas. Se trata del paso administrativo que le da fuerza de ley interna al entendimiento dentro del territorio argentino.

Para la gestión de Javier Milei, este paso es necesario para bajar costos de importación y que miles de productos argentinos tengan posibilidades de ingresar al mercado europeo. Por eso el oficialismo festejó, vía redes sociales, que el Senado haya avanzado en el tratado.

En tanto, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que enumeró los beneficios del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que fue aprobado por e Senado en la tarde del jueves. El texto oficial destaca que se trata de “un paso fundamental para la inserción internacional y consolidar un marco de cooperación estratégica con uno de los principales bloques económicos del mundo”.

No solo eso: se mencionó el pacto como una herramienta para "fortalecer la competitividad de los sectores productivos", una “oportunidad para promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión” con un agregado: bajo “reglas claras, previsibilidad y mayor integración”.

El tratado, según el oficialismo, significa un avance para el fortalecimiento institucional y consolida relaciones internacionales. Un detalle no menor: aparece en el texto un agradecimiento del presidente Milei a los legisladores nacionales que acompañaron la sanción. Y expresó su deseo de que los congresos de los demás países miembros avancen con la misma rapidez con la que actuó la Argentina. (con información de NA)