Fuerte crítica del sector agroexportador por el paro de la Federación de Aceiteros

La Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) mostró su disconformidad ante la medida de fuerza anunciada por la Federación de Trabajadores Aceiteros para la jornada de este viernes.

La medida de fuerza se desarrollará, junto con otros gremios, por el tratamiento de la Ley de Modernización Laboral en la Cámara de Senadores. Afectará la actividad en algunas agroindustrias y terminales portuarias.

En ese sentido, desde CIARA se indicó que "la Federación Aceitera decidió nuevamente parar sin otra justificación que la política: movilizar y medirse con los otros sindicatos y agrupaciones sociales".

"Además de afectar a los trabajadores aceiteros, que verán reducidos fuertemente sus salarios debido a la cantidad de paros políticos que hubo este mes, dejará varados a miles de transportistas, productores acopios y cooperativas, y sin entrar a enumerar el impacto en los servicios subsidiarios de la industria que son muchísimos", se indicó.

Asimismo, se indicó que "este paro deja en claro que la Argentina, para generar empleo genuino, necesita cambios en las reglas laborales, sin menoscabar el derecho a huelga, pero sin destruir el derecho al trabajo, por razones políticas personales".