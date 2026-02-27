¡MaraGranazo! Lanús se lo dio vuelta a Flamengo en tiempo extra y se coronó campeón de la Recopa

¡Lanús es campeón de la Recopa Sudamericana! El Granate se impuso por 3-2 en el alargue ante el súper poderoso Flamengo, en el Maracaná de Río de Janeiro, y se consagró en la final continental.

Luego del triunfo por 1-0 en la ida en La Fortaleza, el conjunto argentino había perdido por 2-1 en los 90 minutos, pero lo dio vuelta en el tiempo suplementario y festejó en el mítico estadio de Río de Janeiro.

En un campo condicionado por la lluvia y tras un par de intervenciones clave de Nahuel Losada, Lanús abrió el marcador por medio de Rodrigo Castillo.

El goleador aprovechó un resbalón de Agustín Rossi en mitad de cancha luego de un pase comprometedor de Ayrton Lucas y remató de primera para el 1-0 de la visita a los 28 minutos.

No obstante, una clara mano de Ramiro Carrera tras un centro de Guillermo Carrera le permitió a Giorgian de Arrascaeta anotar desde el punto penal el 1-1 a los 37 minutos.

El Grana aguantó y a los 81 minutos se encaminaba a quedarse con la serie hasta que un discutido penal de Matias Sepúlveda sobre De Arrascaeta le dio la posibilidad a Flamengo de ir al tiempo suplementario.

Jorginho picó su remate desde los doce pasos, Losada fue hacia su izquierda y con el 2-1 a su favor el local llevó la definición a tiempo extra.

Después se desató la locura con el regalito del fondo de Flamengo y la corrida de Aquino que quedará para la historia.

Es el noveno título de su historia, el cuarto internacional del cuadro granate.