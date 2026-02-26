Dos personas fueron detenidas por robar dos celulares de un negocio

Personal policial logró detener a dos personas, en Punta Alta al 600, luego de robar dos celulares de un comercio ubicado en Washington al 500.

Micaela Tesidor, de 35 años, y Ángel Fortini, de 31, habían aprovechado el descuido de la encargada del local para hacerse con los aparatos que se encontraban en el mostrador.

Con el aporte de los registros de cámaras de seguridad privadas a las del CEUM, pudieron identificar a los delincuentes.

Se recuperó uno de los teléfonos, que había sido descartado al momento de la aprehensión, mientras que por el otro se hicieron allanamientos aunque dieron resultado negativo.