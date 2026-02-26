Milagro en el barrio 1º de Mayo: un hombre fue baleado en la cabeza y sobrevivió

Un hombre resultó con heridas en su cabeza, luego de que fuera baleado en inmediaciones del barrio 1º de Mayo.

El hecho ocurrió minutos antes de las 15, en Enrique Julio al 1.600.

En ese lugar resultó herido Brian Riquelme Herrera, de 25 años.

Según se explicó, mientras circulaba en auto por el sector, fue alcanzado por un proyectil lanzado a sus espaldas, que ingresó por la luneta trasera del vehículo.

El disparo le causó una lesión leve en el cuero cabelludo, sin ocasionarle riesgo de vida.

Posteriormente se halló un proyectil de plomo en el interior del auto.

De acuerdo a vecinos del lugar, instantes previos se habría originado una confrontación barrial entre dos sectores del lugar, por razones que no fueron aún determinadas.