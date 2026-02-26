Pringles: un motociclista sufrió heridas graves tras un choque en la ruta 51

A pocos metros del casco urbano de Coronel Pringles se produjo una fuerte colisión entre una camioneta y una moto, con lesiones de consideración para el conductor del rodado menor, quien fue internado en estado crítico.

Se trata de Luciano Begunzza de 32 años, quien fue asistido en el momento del accidente y se encontraba consciente, pero luego su estado de salud se tornó crítico al ingresar al hospital Municipal de aquella ciudad.

El hombre permanece internado en la terapia intensiva con una contusión pulmonar, fractura de tres costillas y fractura de clavícula.

El choque se registró en la ruta provincial Nº 51, a 5 kilómetros de Pringles y a la altura del acceso a una empresa de máquinas agricolas.

El siniestro fue protagonizado por una camioneta Ford Ranger, al mando de Gabriel Osvaldo Galduroz (61) y una motocicleta de alta cilindrada conducida por Begunzza quien, según se informó, llevaba el casco colocado al momento del choque.

De acuerdo a las pericias preliminares, ambos vehículos circulaban en la misma dirección cuando la camioneta habría iniciado una maniobra de giro hacia su izquierda para tomar un camino vecinal.

En ese momento, la motocicleta impactó violentamente contra el lateral izquierdo del rodado mayor. La fuerza del golpe fue tal que la moto terminó a unos 30 metros del punto de impacto, con daños totales en su estructura (Fuente y fotos Diario El Orden).