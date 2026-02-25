Patagones: se acordó la paritaria municipal para este primer semestre

Con la firma del intendente y representantes de los gremios municipales, se llevó a cabo la rubrica para certificar el acuerdo paritario alcanzado en Patagones para el primer semestre de este 2026.

El acto fue llevado a cabo en las oficinas del jefe comunal, Ricardo Marino, y contó con la presencia de los principales referentes que encabezan los sindicatos de los trabajadores municipales.

Se recuerda que en la reunión inicial, los gremios solicitaron una recomposición del 10% mensual y 35% anual, además de plantear demandas vinculadas a bonificaciones, presentismo, guardias hospitalarias y la reactivación del Convenio Colectivo de Trabajo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Ejecutivo propuso una base anual del 16% y avanzar con un incremento para el primer trimestre. Tras sucesivos cuartos intermedios y nuevas propuestas, el 23 de febrero se alcanzó un principio de acuerdo, que fue ratificado este jueves, en asamblea gremial.

El acta final establece:

-6% de aumento al salario básico, dividido en 3% en febrero y 3% en marzo.

-15% de incremento en bonificaciones remunerativas y no remunerativas no ligadas al básico desde febrero.

-Presentismo fijado en $55.000 desde febrero.

-Actualización de guardias pasivas y activas con esquema escalonado y retroactivo.

Asimismo, se acordó continuar el tratamiento de temas como la indumentaria laboral y se fijaron nuevas fechas de reunión paritaria para el 7, 10 y 14 de abril, además de retomar el debate del Convenio Colectivo, el próximo 4 de marzo.

Finalmente, el Intendente Municipal, Ricardo Marino, y los referentes gremiales concretaron la rúbrica del acuerdo y se dio cierre a esta primera instancia de negociación paritaria del presente año. (agencia Patagones)