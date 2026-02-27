Bahiense se llevó la Copa de Estrella; San Lorenzo tuvo revancha y Médanos vio a su equipo

Guido Muzi (Bahiense) arma el tiro ante Federico Macías (Estrella). Fotos: Andrea Castaño y Emmanuel Briane-La Nueva.

Bahiense del Norte tuvo mejor final que Estrella, ganó 57 a 51 (empataban en 47) y se quedó con la Copa MAF Andamios que organizó el club del barrio San Martín.

Lamonega recibe la Copa MAF en manos de su titular Juan Antonio Rutinelli. En tanto, Quiroga se lleva el premio del segundo puesto. Lo entrega, el presidente Luciano Gardela.

Con un muy buen marco de público salió un partido entretenido, con un juego propio de pretemporada, aunque no por eso menos intenso de lo que se verá cuando jueguen por la Liga Bahiense de Básquet Oro (ex Primera), previsto su inicio para el 19 de marzo.

Los parciales fueron 12-13, 22-23 y 41-41.

Lamonega arma la ofensiva frente a Peña.

El refuerzo que sumó el tricolor, Guido Muzi, fue el goleador del partido con 22 puntos y el único que terminó con doble dígito en el equipo que orienta Alejandro Navallo.

En tanto, Augusto Lamonega, que en determinadas situaciones demostró todo su talento, colaboró con 9 puntos.

Bautista Olivera se apoya en Guido Muzi.

Los locales, por su parte, tuvieron a Carlos Balmaceda y Alan Pan como principales anotadores, ambos con 11 unidades.

Se olvidaron de la pelota Alan Pan y Ruggero.

Mientras que Fausto Herrera completó 8 y Santiago Quiroga, que salió ante con alguna molestia, anotó 7.

Olimpo, tercero

En el primer turno, Olimpo superó a Sportivo Bahiense, por 77 a 52, en un partido que, más allá de la diferencia, resultó físico.

Los cuartos: 9-24, 16-33 y 42-53.

Martina Hait, el dueño de la pelota.

El aurinegro, que no tuvo a Francisco Michelli, encontró a Martino Hait como principal vía de gol, convirtiendo 23 puntos, incluidos seis triples.

¿Se pinchó la pelota? Tomás Del Sol inicia la contra.

En tanto, Tomás Del Sol colaboró con 16.

Tendrá que evaluar la lesión de Gonzalo Tejero.

Se retiró con molestias en el tobillo derecho Gonzalo Tejero.

Otras dos bajas en Olimpo fueron Mariano Martorelli (ex Atlético Villegas), quien está de viaje, y Alejo Marroni, que llegará de Estados Unidos en abril.

Joaquín Tuero le escapa a Tomás Del Sol.

En el tricolor, Gonzalo Martínez metió 15 puntos, Manuel Ayala terminó con 11 y Emmanuel Miguel, con 10.

Volvieron a verse

En el Néstor Damiani, por la segunda fecha del triangular, San Lorenzo venció como visitante a 9 de Julio, por 79 a 68 (16-27, 27-46 y 50-63).

Matute Martínez, ahora conductor de San Lorenzo.

De esta manera, se tomó una suerte de revancha, tras haber descendido a Segunda (ahora LBB Plata) en la misma cancha y ante este rival el pasado 5 de diciembre.

De todos modos, después 9 no pudo con Independiente, por lo que esta temporada ambos volverán a cruzarse en el ascenso.

Entre Villegas y Rodrigo Blanco le bajaron la barrera a Coria.

Por conformación de los planteles, este partido fue un adelanto de lo que asoma en la previa un duelo de candidatos a subir a la LBB Oro.

Los principales anotadores del visitante resultaron Joaquín Coria y Nahuel Diez, ambos con 15 puntos.

Mientras que Federico Escobar fue el goleador absoluto del partido, con 20 unidades y el único de su equipo que alcanzó doble dígito.

Mariezcurrena se desprende de la pelota ante Villegas.

El próximo partido de este triangular, a dos ruedas, en el que también Pacífico derrotó a 9 de Julio (75 a 70), continuará el lunes, con San Lorenzo-Pacifico en el Román Avecilla.

Repitió

Caza y Pesca Huracán Médanos debutó anoche ante su gente y con muy buen marco de público, venciendo nuevamente a Espora (Punta Alta), por 74 a 62, en el segundo partido preparatorio.

Los cuartos: 20-16, 32-32 y 53-50.

En el primero, también se había impuesto el equipo de Villarino, por 75 a 73.

Nico Sánchez iniciando la ofensiva. Foto: CyPHM.

Los tres refuerzos fueron los goleadores: Juan Cruz Redivo, con 17; Nicolás Sánchez, con 13 y Herman Banegas, con 12.

Los medanenses jugarán en la LBB Bronce y los puntaltenses en la LBB Plata.

En Pedro Luro

En la continuidad de los partidos preparatorios, desde las 21.30, Fortín Club recibe en Pedro Luro a Fútbol y Tenis Club (Mayor Buratovich).

Ambos participarán de la LBB Bronce (ex Tercera).

