Árbitros y horarios para la segunda fecha del Súper Rugby Américas

Con cruce de ganadores y el primer clásico del torneo se disputará entre hoy mañana la segunda fecha del Súper Rugby Américas 2026.

Pampas, la franquicia bonaerense que cuenta con los bahienses Francisco Lusarreta y Nahuel Zunini, enfrentará mañana a Dogos XV (20.30), todavía sin equipo confirmado.

La jornada arranca este viernes a las 20 en el Estadio Charrúa (Montevideo, Uruguay) donde Tarucas buscará alargar su invicto del torneo ante Peñarol, último campeón.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La casa del Carbonero es siempre complicada para quien la visita. De hecho, tras perder en el partido inaugural de la Superliga Americana de Rugby 2020 (ante Selknam Rugby), solo cayó 7 veces más en 35 partidos, dándole casi un 80% de triunfos en casa.

Si bien Peñarol no tuvo un buen arranque de temporada (derrota ante el debutante Capibaras XV de visitante por 34-7), en su casa puede ser otra la historia. Por su parte Tarucas tuvo un gran arranque, venciendo con claridad a Selknam en casa (41-13) y tiene buenos recuerdos de su primer viaje a Montevideo, cuando ganó 35-28.

Cancha nueva en Santiago

A partir de las obras que se están llevando a cabo en el Centro de Alto Rendimiento (CARR) en La Reina, donde se están construyendo tribunas, Selknam Rugby deberá jugar todos sus partidos como anfitrión en el St. George’s College, en la zona Vitacura de Santiago de Chile.

Mañana, a las 15, el amplio predio recibirá a la creciente cantidad de simpatizantes de Selknam Rugby, equipo que debe revertir su derrota en el debut en Tucumán.

Recibirá a Yacare XV, que también tuvo un traspié en el comienzo, cayendo en casa ante Pampas.

La paridad entre estos dos equipos es total: cada franquicia ganó cinco veces en los diez enfrentamientos entre sí.

Buscando repetir

El éxito de Capibaras en su debut en el torneo fue tanto en el campo de juego como en las tribunas, que presentaron un lleno muy celebrado por todos. El equipo del Litoral argentino, comprendiendo las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, dividirá sus partidos entre la base central del equipo en el Hipódromo de Rosario, Santa Fe Rugby (dos partidos) y Paraná (un partido).

Los organizadores tomaron nota de la enorme cantidad de público que se acercó al Hipódromo el sábado último y habrá tribunas para 6 mil espectadores mañana, cuando enfrenten a un envalentonado Cobras Brasil Rugby (18.30).

Los brasileños debutaron con derrota ajustada ante Dogos XV (21-19) con el estalar debut del sudafricano Rosko Specman (foto), veterano y estrella del seleccionado de seven de Sudáfrica, quien aportó el primer try de su equipo en suelo cordobés y fue muy requerido por los más chicos del público argentino tras el final del cotejo.

A raiz de la huelga de la semana pasada en nuestro país Cobras postergó su partido ante Dogos XV para el lunes pasado. Por razones de logística permanecieron en Córdoba y desde allí viajaban a Rosario.

Clásico en Buenos Aires

El Club Atlético San Isidro recibirá mañana, por sexta vez, a la franquicia cordobesa, con la esperanza de finalmente poder celebrar el primer triunfo de Pampas en casa ante Dogos XV.

En nueve enfrentamientos previos, Pampas solo consiguió una victoria (37-15, en Tala, en 2024) y un empate en 20 (en el Córdoba Athletic, en 2025).

Pampas tuvo un buen debut en Asunción y traerá ese envión positivo, mientras que en casa, Dogos XV debió trabajar mucho para derrotar a un mejorado Cobras.

Como buen clásico, es un partido aparte. Y el ganador podrá mantener una fecha más el invicto.

Todo el programa

Por la segunda fecha, este será el detalle de partidos:

Hoy: a las 20, Peñarol-Tarucas (arbitraje Gonzalo de Achával).

Mañana: desde las 15, Selknam-Yacare XV (Pablo Deluca); a las 18.30, Capibaras XV-Cobras Brasil Rugby (Simón Larrubia) y a partir de las 20.30, Pampas-Dogos XV (Tomás Bertazza).