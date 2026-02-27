Juicio por jurados: declararon no culpable a un acusado de abuso
El sujeto estaba imputado de ultrajar a dos hijos de su pareja.
Un jurado popular declaró esta mañana no culpable a un hombre que estaba acusado de abusar sexualmente de dos hijas de su pareja.
Los integrantes dieron a conocer su decisión tras el debate llevado adelante en el Tribunal en lo Criminal Nº 2, a cargo de la doctora Claudia Fortunatti.
El sujeto había arribado al juicio imputado de someter a uno de los menores entre 2017 y 2021, en un domicilio de nuestra ciudad y un establecimiento rural de San Germán, comenzando cuando la niña tenía 10 años.
Los otros episodios atribuidos estaban sindicados entre 2019 y 2021, en perjuicio de una adolescente de 13.
El hombre llegó al debate detenido y tras la resolución recuperó la libertad.