Saldungaray: la Cámara frenó la domiciliaria a favor del exconcejal Rojas

La Cámara Penal frenó hoy la posibilidad de que el exconcejal de Tornquist Matías Rojas, acusado de distintos abusos sexuales que habrían sido cometido hace varios años en perjuicio de distintas niñas en Saldungaray, recuperara la libertad en medio del proceso bajo arresto domiciliario.

La decisión fue dispuesta por la Sala II del cuerpo, que de esa manera revocó el beneficio que le había otorgado el juez de Garantías N° 3, Alberto Manzi.

Sin embargo la domiciliaria nunca se había otorgado en la práctica, porque esa disposición -que ahora se modificó- no estaba firme, con lo cual Rojas nunca salió de la cárcel de Saavedra, donde está detenido desde el año pasado, cuando el caso salió a la luz.

Los camaristas Guillermo Emir Rodríguez y Guillermo Petersen, de esa manera, aceptaron las apelaciones formuladas por el fiscal Marcelo Romero Jardín y el abogado Valentín Fernández, quien asesora a las familias de tres de las víctimas.

Rojas está imputado de abuso sexual simple (5 hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante (un caso), todo en concurso real de delitos. Las situaciones se habrían dado en la citada localidad serrana, de donde son oriundos el procesado y las supuestas damnificadas.

El acusado había pedido el arresto domiciliario en un domicilio de su tía en Bahía Blanca, a fin de alejarse de las denunciantes durante la tramitación de la causa, reforzar sus lazos familiares y avanzar con un emprendimiento laboral (lavadero de vehículos).

El juez de Garantías aceptó esa alternativa, pero la Cámara le puso un freno hoy, al considerar que esas situaciones "no revisten la nota de excepcionalidad requerida" para otorgar el beneficio.

Tampoco se tuvo en cuenta lo alegado en cuanto a que el encierro carcelario le provoca a Rojas un estado de depresión.