Casación confirmó la condena al falso perito Marcos Herrero

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena al falso perito Marcos Herrero en el marco de su intervención en la causa por la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

El fallo, de 77 fojas, fue firmado por el juez Juan Carlos Gemignani, con la adhesión de sus colegas Carlos Alberto Mahiques y Diego Barroetaveña.

El año pasado, Herrero había recibido por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca una sanción de 7 años de cárcel e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena y se le fijó una pena única de 7 años y 8 meses de prisión porque se le unificó una sanción anterior dictada en Mendoza por encubrimiento.

El caso llegó a Casación por la apelación del abogado Leandro Aparicio, aunque el cuerpo colegiado capitalino rechazó el recurso del defensor particular, quien ahora tiene como última instancia recurrir a la Corte de la Nación.

Aparicio entendía que los jueces bahienses se basaron en "una interpretación defectuosa y sesgada de la técnica canina de rastreo y extrayendo, a partir de ello, conclusiones incriminatorias que no se encuentran sostenidas ni por prueba directa ni por una inferencia razonable".

Sin embargo, los jueces del tribunal superior descartaron sus argumentos y confirmaron la sanción.

"Máxima gravedad"

"Refuerza mi convicción el hecho de que (...) ningún otro binomio profesional pudo corroborar sus conclusiones en los procedimientos en los que aquél participó, ni se produjeron otras evidencias —ni siquiera indicios complementarios— que ratificaran sus conclusiones", sostuvo Gemignani.

Mahiques, a su turno, destacó que las "mentiras que se le atribuyen a Herrero son de máxima gravedad pues más allá de resentir su honestidad y dañar la credibilidad depositada en la justicia, poniendo en riesgo los valores jurídicos involucrados en un proceso penal repercutieron en un contexto de extrema sensibilidad y vulnerabilidad familiar que atravesaban quienes buscaban y duelaban a Facundo Astudillo Castro".

El condenado está acusado de falso testimonio en 7 hechos, agravados por haber sido cometido en una causa criminal contra los inculpados.

La denuncia había sido radicada por el abogado Sebastián Martínez, asesor legal de los policías Alberto González, Mario Sosa, Jana Curuhinca y Siomara Flores, quienes habían estado bajo sospecha por la presunta desaparición forzosa de Facundo, a mediados de 2020.

Herrero era perito propuesto por la querella y con sus perros "encontró" distintos rastros que incriminaban a los policías, pero otros especialistas en la materia rechazaron y desacreditaron sus métodos y conclusiones.

Se citó, entre otras, supuestos rastros de sangre en dos patrulleros, rastros óseos en un rastrillaje de la ruta 3, un amuleto de la víctima en el destacamento policial de Teniente Origone y hasta el "olor" de Facundo en algunos sitios, pese al largo tiempo transcurrido.

